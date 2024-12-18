Два победителя спецаукциона "Укрэнерго" сменили бенефициаров: кто они

Две компании, победившие на специальном аукционе " Укрэнерго " по закупке вспомогательных услуг, сменили своих конечных бенефициарных владельцев. Речь идет о ООО "Волынь Солар Сторедж" и ООО "Акумен".

Об этом пишет издание ExPro .

Сообщается, что ранее одним из основателей и директором компании был Роман Швец, а Александр Тихомиров владел долей в 40%. После изменений в состав бенефициаров присоединился Александр Потернак, бывший директор по бурению в АО "Укргаздобыча", купивший 25% компании.

Доля Тихомирова увеличилась до 50%. Новым директором стал Игорь Батычек, также владеющий долями в других энергетических компаниях, таких как "Криворожская энергетическая компания" и "Солар Энерджи Нетворк Компани".

Отметим, что по данным YouControl, Волынь Солар Сторедж была основана в июле 2024 года с уставным капиталом всего 5000 гривен, а выиграла специальный аукцион по приобретению вспомогательных услуг для балансировки энергетической системы в середине августа.

ООО "Акумен" была приобретена компанией "Сельхозремтехника", которая имеет турецких бенефициаров и также победила на втором спецаукционе по аРВЧ. Ранее бенефициарами компании были Ангелина Поверенная и Юрий Подоляк (ИКНЕТ). Теперь новыми бенефициарами стали граждане Турции — Ямантурк Мушфик Хамди и Ямантурк Тевфик. Директором компании назначен Лоик Лерминьо.

Новый аукцион от "Укрэнерго"

Согласно сообщению, оператор системы передачи "Укрэнерго" объявил о проведении дополнительного спецаукциона на закупку вспомогательных услуг аРВЧ, который состоится 24 декабря 2024 года.

Закупка вспомогательных услуг запланирована на период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года.

Объем услуг по аРВЧ на погрузку составит от 484 до 555 МВт, а симметричный продукт (загрузка и разгрузка) — от 211 до 252 МВт.

Предельная стоимость составляет 973,39 грн/МВтч для первого случая и 1339,82 грн/МВтч для второго.

Итоги предыдущего аукциона

"Укрэнерго" объявило о проведении первых долгосрочных аукционов по закупке вспомогательных услуг для балансировки энергосистемы. Аукционы прошли 15 и 22 августа. Договоры с победителями аукционов заключены на пять лет с отсрочкой предоставления услуг до одного года.

На аукционе "Укрэнерго" удалось закупить вспомогательные услуги общей мощностью 397 МВт при потребности в 1 ГВт. Из 35 компаний-победителей свои обязательства гарантировали только 22 участника.