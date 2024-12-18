Два переможці спецаукціону "Укренерго" змінили бенефіціарів: хто вони

Дві компанії, які перемогли на спеціальному аукціоні "Укренерго" щодо закупівлі допоміжних послуг, змінили своїх кінцевих бенефіціарних власників. Йдеться про ТОВ "Волинь Солар Сторедж" та ТОВ "Акумен".

Про це пише видання ExPro.

Повідомляється, що раніше одним із засновників та директором компанії був Роман Швець, а Олександр Тихомиров володів часткою у 40%. Після змін до складу бенефіціарів долучився Олександр Потернак, колишній директор з буріння в АТ "Укргазвидобування", який придбав 25% компанії.

Частка Тихомирова збільшилася до 50%. Новим директором став Ігор Батичек, який також володіє частками в інших енергетичних компаніях, таких як "Криворізька енергетична компанія" та "Солар Енерджі Нетворк Компані".

Зазначимо, що за даними YouControl, "Волинь Солар Сторедж" була заснована в липні 2024 року зі статутним капіталом лише 5000 гривень, а виграла спеціальний аукціон з придбання допоміжних послуг для балансування енергетичної системи в середині серпня.

ТОВ "Акумен" була придбана компанією "Сільгоспремтехніка", яка має турецьких бенефіціарів і також перемогла на другому спецаукціоні щодо аРВЧ. Раніше бенефіціарами компанії були Ангеліна Поверенна та Юрій Подоляк (ІКНЕТ). Наразі новими бенефіціарами стали громадяни Туреччини — Ямантурк Мушфік Хамді та Ямантурк Тевфік. Директором компанії призначено Лоіка Лерміньо.

Новий аукціон від "Укренерго"

Згідно з повідомленням, оператор системи передачі "Укренерго" оголосив про проведення додаткового спецаукціону на закупівлю допоміжних послуг аРВЧ, який має відбутися 24 грудня 2024 року.

Закупівля допоміжних послуг запланована на період із 1 січня 2026 до 31 грудня 2030 року.

Обсяг послуг з аРВЧ на завантаження становитиме від 484 до 555 МВт, а симетричний продукт (завантаження та розвантаження) — від 211 до 252 МВт.

Гранична вартість становить 973,39 грн/МВт·год для першого випадку та 1339,82 грн/МВт·год для другого.

Підсумки попереднього аукціону

“Укренерго” оголосило про проведення перших довгострокових аукціонів із закупівлі допоміжних послуг для балансування енергосистеми. Аукціони відбулися 15 та 22 серпня. Договори з переможцями аукціонів укладені на 5 років з відтермінуванням надання послуг до одного року.

На аукціоні "Укренерго" вдалося закупити допоміжні послуги загальною потужністю 397 МВт при потребі в 1 ГВт. Із 35 компаній-переможців свої зобов’язання гарантували лише 22 учасники.