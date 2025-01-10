Обленерго витратили 44 мільярди гривень на тендерах: у кого і що закуповували

У 2024 році обленерго України витратили майже 44 мільярди гривень на закупівлю електроенергії для компенсації технологічних втрат. Закупівлі проводилися через систему "Прозорро", але більшість тендерів пройшли без реальної конкуренції.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Наші гроші".

Хто постачає електроенергію

Основними постачальниками для обленерго стали:

Група Костянтина Григоришина : ключові фірми — "Енера" та "Таргет Енерджи".

: ключові фірми — "Енера" та "Таргет Енерджи". Державні обленерго під контролем Міністерства енергетики : основні постачальники — державна компанія "Енергетична компанія України" та "Трейд Енерджи Солюшн", пов’язана з ДТЕК Ріната Ахметова.

: основні постачальники — державна компанія "Енергетична компанія України" та "Трейд Енерджи Солюшн", пов’язана з ДТЕК Ріната Ахметова. Приватні обленерго з розпорошеними пакетами акцій чи контрольовані окремими власниками мають власних постачальників.

Згідно з повідомленням, майже всі тендери проводилися без конкурентних торгів. Фірми, які традиційно обслуговують певне обленерго, фактично отримували контракти за очікуваною вартістю.

Проте у рідкісних випадках поява конкурентів знижувала вартість контрактів. Наприклад, коли на тендер "Сумиобленерго" на 1,11 млрд грн зайшла стороння компанія "Ел-Енерго", "Таргет Енерджи" була змушена знизити свою пропозицію на 7 мільйонів гривень. Хоч це й мізер на фоні загальної суми контракту, але навіть така знижка є винятком у системі майже повної відсутності конкуренції.

"Що може пояснюватись картельною змовою власників обленерго. Вони не ходять на торги один до одного і не заважають один одному залишати гроші споживачів у власних групах", - йдеться в повідомленні.

Як формуються ціни

У розслідуванні зазначається, що ціна електроенергії в Україні ринкова та залежить від кількох факторів:

Базове навантаження : електроенергія, яку виробляють атомні електростанції, продається на "ринку двосторонніх договорів" (РДД). Вона є дешевшою.

: електроенергія, яку виробляють атомні електростанції, продається на "ринку двосторонніх договорів" (РДД). Вона є дешевшою. Пікове навантаження: докуповується на "ринку на добу наперед" (РДН), де ціни коливаються залежно від попиту.

Більшість постачальників формують ціни, прив’язуючи їх до показників РДН. Однак деякі контракти обленерго передбачають мінімальні знижки від цієї ціни, або взагалі їх відсутність.

Наприклад "Сумиобленерго" у групі Григоришина закріплює ціну на рівні 0,999*РДН (1,05 млрд грн), що майже дорівнює базовій ціні. Комунальний "Кривбасводоканал" закуповує енергію дорожче — за формулою РДН + 46 грн/МВт*год (2,17 млрд грн).

У державних обленерго, які контролює Міністерство енергетики, ціни переважно на рівні 1*РДН або з мінімальними знижками.

Великі замовники, які купують дешевше

Згідно з даними розслідування, є великі компанії, які купують е/е суттєво дешевше. Наприклад, націоналізована "Укрнафта" уклала контракт із державним постачальником АТ "Енергетична Компанія України" на постачання електроенергії на суму 2,96 млрд грн. Ціна була встановлена на рівні base РДН мінус 2,301%, що зазначено в акті поставки як негативний тариф постачальника.

У грошовому еквіваленті це означає, що, якби "Укрнафта" використовувала формулу з коефіцієнтом 1 або 0,999*РДН, то лише за листопад вона переплатила б 1 мільйон гривень при загальній вартості платежу 51,33 млн грн.

Для порівняння, "Укрпошта" організувала закупівлю електроенергії через платформу "Прозорро.Маркет", залучивши 13 учасників. У результаті перемогу здобула компанія ТОВ "Енергетично-інвестиційна група", яка запропонувала ціну з маржею мінус 0,23 грн за кіловат-годину від середньозваженого РДН. Хоча ця ціна була дещо вищою за "базову" пропозицію "Укрнафти", вона все одно значно вигідніша порівняно з контрактами обленерго.

"Наші гроші" зазначають, що якщо б обленерго проводили тендери із хоча б 2%-вою знижкою, то економія могла б становити близько 880 млн грн лише на тендерах, оприлюднених у "Прозорро", загальною вартістю 44 млрд грн. Це кошти, які могли б залишитися у споживачів замість збагачення власників та керівників монополій.

Нагадаємо, Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вирішила запустити регуляторну процедуру перегляду граничних цін на електроенергію – проєкт постанови щодо прайс-кепів схвалено.