ЕС предоставляет 76 млн евро на строительство европути Львов – Польша

Европейский Союз выделил 76 миллионов евро грантовой помощи на реализацию проекта строительства железнодорожного пути европейского стандарта между Львовом и границей с Польшей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

Речь идет о первом полноценном участке прямого железнодорожного соединения Украины с Европой евростандартом – 1435 мм.

Проект реализуется "Укрзализныцей" и получил одобрение Координационного комитета программы ЕС Connecting Europe Facility (CEF).

По словам министра, новая инфраструктура позволит сократить время в пути, расширить транзитные возможности, снизить нагрузку на пункты пропуска и будет способствовать росту экспорта. Это также станет важным шагом к более глубокой интеграции Украины в европейскую транспортную сеть.

Проект реализуется в условиях полномасштабного вторжения, на фоне заблокированных портов и закрытого авиасообщения. Он имеет стратегическое значение для обеспечения стабильности и логистических связей с партнерами.

О том, что в Украине нужно строить европейский путь для интеграции в европейскую систему, рассказывал и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков еще 21 мая 2022 года.

Строительство участка Скнилов – Мостиска II – не единственный евроинфраструктурный проект на западе Украины: завершается прокладка европути между Ужгородом и Чопом, а пункт пограничного контроля уже перенесен на станцию Мостиска II.