Ціни на газ у Європі впали після ударів США по Ірану: що відбувається на ринку

Ціни на європейський природний газ дещо знизилися. Трейдери почали заново оцінювати ризики та реальний стан поставок палива в регіон після чергового витка військового протистояння між Сполученими Штатами Америки та Іраном.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Ціна найближчих ф'ючерсів на голландський газовий бенчмарк (TTF) на торгах в Амстердамі впала на 2,3% після впевненого зростання протягом двох попередніх сесій. Згодом падіння дещо сповільнилося і стабілізувалося на позначці 48,58 євро за мегават-годину, що відображає зниження на 0,9%.

Попри поточний спад, котирування блакитного палива все ще балансують поблизу найвищих значень за останній місяць.

Головною причиною такої динаміки залишається тотальна невизначеність щодо термінів повноцінного відновлення експорту зрідженого природного газу (СПГ) з близькосхідного регіону.

Бойові дії, які тривають уже понад чотири місяці, завдали відчутного удару по логістиці та скоротили глобальні потоки енергоресурсів.

Ситуацію ускладнює те, що Європа змушена паралельно накопичувати резерви на наступну зиму та одночасно витрачати великі обсяги енергії через періоди аномально спекотної погоди.

Наразі підземні газові сховища в європейських країнах виявилися значно порожнішими, ніж зазвичай у цей календарний період. Об'єкти на території всього Європейського Союзу в середньому заповнені лише на 51%, тоді як нормальний сезонний показник для цієї пори року має становити близько 65%.

Ще критичніша ситуація спостерігається у промисловому центрі ЄС — Німеччині, де рівень заповнення газових резервуарів зафіксувався на позначці трохи більше ніж 43%.

Нагадаємо, Європейський Союз може розпочати наступний опалювальний сезон із мінімальним рівнем запасів газу в підземних сховищах за останні 15 років. Через повільні темпи наповнення європейські газосховища до кінця сезону закачування будуть заповнені всього на 76%.