Цены на газ в Европе упали после ударов США по Ирану: что происходит на рынке

Цены на европейский природный газ несколько снизились. Трейдеры начали снова оценивать риски и реальное состояние поставок топлива в регион после очередного витка военного противостояния между Соединенными Штатами Америки и Ираном.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg .

Цена ближайших фьючерсов на голландский газовый бенчмарк (TTF) на торгах в Амстердаме упала на 2,3% после уверенного роста в течение двух предыдущих сессий. Впоследствии падение несколько замедлилось и стабилизировалось на отметке 48,58 евро за мегаватт-час, что отражает снижение на 0,9%.

Несмотря на текущий спад, котировки голубого топлива все еще балансируют вблизи самых высоких значений за последний месяц.

Главной причиной такой динамики остается тотальная неопределенность сроков полноценного возобновления экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из ближневосточного региона.

Боевые действия, которые продолжаются уже более четырех месяцев, нанесли ощутимый удар по логистике и сократили глобальные потоки энергоресурсов.

Ситуацию усложняет то, что Европа вынуждена параллельно накапливать резервы на следующую зиму и одновременно тратить большие объемы энергии из-за периодов аномально жаркой погоды.

Подземные газовые хранилища в европейских странах оказались значительно пустее, чем обычно в этот календарный период. Объекты на территории всего Европейского Союза в среднем заполнены только на 51%, тогда как нормальный сезонный показатель для этого времени года должен составлять около 65%.

Еще более критическая ситуация наблюдается в промышленном центре ЕС — Германии, где уровень заполнения газовых резервуаров зафиксировался на отметке чуть более 43%.

Европейский Союз может начать следующий отопительный сезон с минимальным уровнем запасов газа в подземных хранилищах за последние 15 лет. Из-за медленных темпов наполнения европейские газохранилища к концу сезона закачки будут заполнены всего на 76%.