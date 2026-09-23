Рекордні ціни на пальне: Європа щодня втрачає сотні мільйонів євро через дорогий дизель

Через рекордне зростання цін на пальне європейські водії тепер переплачують близько 30 євро за кожні 50 літрів дизеля порівняно з початком року. Загалом по континенту щоденні додаткові витрати сягають 203 млн євро.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

За даними аналізу європейської громадської організації Transport & Environment (T&E) на основі статистики Єврокомісії, вартість дизельного пального в Європі з початку року зросла на 40%, тоді як бензин за цей же період подорожчав на 28%. Головними чинниками стрибка стали перебої в судноплавстві через Ормузьку протоку та скорочення постачань із російських нафтопереробних заводів.

Чому подорожчання найболючіше вдарило саме по Європі

Європейська економіка виявилася найбільш вразливою до кризи через специфіку свого автопарку:

дизель забезпечує понад 40% загального споживання нафтопродуктів в економіці ЄС, що є найвищим показником серед великих регіонів світу та вдвічі перевищує частку в США;

чотири з десяти автомобілів на дорогах Європи досі працюють на дизелі;

президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що імпорт викопного палива коштував блоку додаткових 90 млрд євро від початку війни з Іраном.

На тлі кризи лідери окремих країн вимагають термінового послаблення регуляторних вимог. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон звернувся до Брюсселя з проханням тимчасово знизити вимоги до якості пального, що, за оцінками французьких НПЗ, дозволить збільшити випуск продукції на 5–20%. Також він запропонував дозволити продаж суміші B10 із 10-відсотковим вмістом біодизеля замість стандартного пального B7.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пальне та мастильні матеріали в ЄС за рік подорожчали майже на чверть. У серпні 2026 року ціни на паливо та мастильні матеріали в ЄС зросли на 23,8% у річному вимірі, причому найбільше подорожчання зафіксовано в Болгарії, Литві та Фінляндії.