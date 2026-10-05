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Новини
Дата публікації

До 45 км дальності та 7,5 кг навантаження: Міноборони кодифікувало "Бебрадрон"

Бебрадрон
Міноборони допустило до постачання "Бебрадрон" від BlueBird Tech

Міністерство оборони України кодифікувало тактичний безпілотник “Бебрадрон” української компанії BlueBird Tech. Це дає змогу офіційно постачати дрон Силам оборони та закуповувати його за кошти державного бюджету.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Dev.

"Бебрадрон" отримав кодифікацію

За словами CEO BlueBird Tech Валерія Зарубіна, отримання кодифікації стало одним із ключових етапів розвитку проєкту. Він зазначив, що тепер військові частини можуть закуповувати безпілотник безпосередньо та використовувати його для виконання бойових завдань.

"Бебрадрон" - тактичний безпілотник літакового типу з фіксованим крилом, розроблений в Україні. Апарат призначений для виконання завдань на середніх дистанціях.

Заявлений тактичний радіус дії БпЛА становить до 45 км, а тривалість польоту - від 30 хвилин. Максимальна швидкість безпілотника сягає 150 км/год, корисне навантаження - до 7,5 кг.

Для запуску "Бебрадрона" використовується компактна пневматична катапульта власного виробництва BlueBird Tech. Керування здійснюється оператором у режимі реального часу з передачею відео та телеметрії.

Таким чином, після кодифікації "Бебрадрон" отримав можливість офіційного постачання для потреб українських Сил оборони.

Фото 2 — До 45 км дальності та 7,5 кг навантаження: Міноборони кодифікувало "Бебрадрон"

Нагадаємо, що українська компанія BlueBird Tech провела перші демонстраційні випробування нового безпілотника літакового типу "Бебрадрон", який здатний уражати цілі на відстані до 45 км.

Автор:
Ольга Опенько

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