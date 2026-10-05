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До 45 км дальности и 7,5 кг нагрузки: Минобороны кодифицировало "Бебрадрон"

Бебродрон
Минобороны допустило к поставкам "Бебрадрон" от BlueBird Tech

Министерство обороны Украины кодифицировало тактический беспилотник "Бебрадрон" украинской компании BlueBird Tech. Это позволяет официально поставлять дрон Силам обороны и закупать его за счет государственного бюджета.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Dev.

"Бебрадрон" получил кодификацию

По словам CEO BlueBird Tech Валерия Зарубина, получение кодификации стало одним из ключевых этапов развития проекта. Он отметил, что теперь воинские части могут закупать беспилотник напрямую и использовать его для выполнения боевых задач.

"Бебрадрон" – тактический беспилотник самолетного типа с фиксированным крылом, разработанный в Украине. Аппарат предназначен для выполнения задач на средних дистанциях.

Заявленный тактический радиус действия БпЛА составляет до 45 км, а продолжительность полета – от 30 минут. Максимальная скорость беспилотника достигает 150 км/ч, полезная нагрузка – до 7,5 кг.

Для запуска "Бебрадрона" используется компактная пневматическая катапульта собственного производства BlueBird Tech. Управление осуществляется оператором в режиме реального времени с передачей видео и телеметрии.

Таким образом, после кодификации "Бебрадрон" получил возможность официальной поставки для нужд украинских сил обороны.

Фото 2 — До 45 км дальности и 7,5 кг нагрузки: Минобороны кодифицировало "Бебрадрон"

Напомним, что украинская компания BlueBird Tech провела первые демонстрационные испытания нового беспилотника самолетного типа "Бебрадрон", способного поражать цели на расстоянии до 45 км.

Автор:
Ольга Опенько

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