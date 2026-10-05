НРК зможуть працювати без GPS: Farsight Vision показала нову систему навігації

Українська DefTech-компанія Farsight Vision представила навігаційний модуль для наземних роботизованих комплексів (НРК), який дає змогу орієнтуватися за відсутності GPS.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Dev.

НРК зможуть визначати своє місце без GPS

Рішення поєднує лазерний сенсор із 3D-даними платформи FSV Platform та в реальному часі формує хмару точок навколо робота.

Основою системи є концепція цифрового двійника місцевості. На платформі FSV Platform заздалегідь створюють 3D-модель території, з якою під час руху порівнюються дані сенсорів, встановлених на НРК. У результаті оператор отримує не лише супутникову карту, а й просторову модель місцевості, яка доповнюється інформацією безпосередньо з маршруту.

Ключова функція модуля - локалізація робота. Система визначає та уточнює його положення, зіставляючи дані сенсора із попередньо створеною 3D-моделлю.

Як працює навігаційний модуль

Спочатку на FSV Platform формується 3D-модель місцевості. Під час руху НРК встановлений на ньому модуль сканує навколишній простір і створює хмару точок. Вона відображає перешкоди та особливості рельєфу, водночас доповнюючи дані про маршрут.

Оператор керує роботом через наземну станцію та супутникову карту. Після підключення НРК із навігаційним модулем до FSV App він може також працювати з 3D-моделлю території та порівнювати фактичний маршрут із просторовими даними.

У міру руху модель доповнюється новими даними. Це дає змогу отримувати детальнішу картину місцевості перед роботом. Зокрема, оператор може оцінювати рельєф, крутизну схилів, виявляти ями, уступи та інші перешкоди.

У компанії зазначають, що така система має бути особливо корисною у випадках, коли GPS-сигнал недоступний. 3D-модель у поєднанні з даними сенсора дає змогу НРК зберігати орієнтацію у просторі та зменшує залежність від супутникової навігації.

За словами СЕО Farsight Vision Вікторії Яремчук, одна з цілей розробки - зменшити потребу у використанні розвідувального дрона для супроводу наземного робота.

"Наша мета - прибрати потребу піднімати розвідувальний дрон лише для супроводу НРК, адже це створює зайвий ризик і витрату ресурсів", - зазначила Яремчук.

Компанія також планує розвивати функції автономної навігації. До кінця року Farsight Vision розраховує забезпечити можливість автономного повернення дрона до точки втрати зв’язку або заданої бази на дистанціях у кілька кілометрів.

Надалі розробники планують масштабувати цю можливість до 30–40 км на максимальній швидкості платформи.

Про компанію

Українсько-естонська DefTech-компанія Farsight Vision розробляє програмне забезпечення зі штучним інтелектом для створення цифрових двійників поля бою та аналізу даних із безпілотників. Стартап заснували у 2023 році, його співзасновницею та CEO є Вікторія Яремчук.

Одним із ключових напрямів роботи Farsight Vision є створення цифрових двійників місцевості. Платформа обробляє фото- та відеоматеріали, отримані з БпЛА, і на їхній основі формує 2D-ортофотоплани та 3D-моделі територій. За даними компанії, на створення такої моделі може знадобитися менш як година.

Платформа також використовує штучний інтелект для автоматичного виявлення об'єктів і аналізу змін на місцевості. Окремий напрям - FPV 3D-дослідження, яке дає змогу працювати з просторовими даними в об'ємному форматі.

Рішення Farsight Vision інтегруються із сучасними бойовими системами керування, зокрема Delta, Combat Vision, ATAK та "Кропива". Користувачами технології є представники Сил оборони України, серед яких ЗСУ, Національна гвардія, Національна поліція, Сили спеціальних операцій, Державна прикордонна служба та Сили безпілотних систем.

У лютому 2026 року Farsight Vision залучила €7,2 млн інвестицій від європейських інвесторів. Серед учасників раунду - фонд Darkstar.

Компанія також розвиває рішення для роботи з наземними роботизованими комплексами. Зокрема, Farsight Vision представила навігаційний модуль, який поєднує лазерний сенсор із 3D-даними платформи. Він дає змогу створювати хмару точок навколо робота та допомагати йому орієнтуватися на місцевості за відсутності GPS-сигналу.

Таким чином, Farsight Vision розширює свою платформу від аналізу даних із безпілотників до комплексної роботи з просторовою інформацією, яку можуть використовувати оператори та підрозділи Сил оборони.

Нагадаємо, з початку 2026 року кількість логістичних та евакуаційних місій НРК на фронті зросла у 3,3 раза. У серпні роботи виконали понад 25 000 завдань, підвозячи боєприпаси та евакуйовуючи поранених із найнебезпечніших ділянок.