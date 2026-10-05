НРК смогут работать без GPS: Farsight Vision показала новую систему навигации

Украинская DefTech-компания Farsight Vision представила навигационный модуль для наземных роботизированных комплексов (НРК), позволяющий ориентироваться при отсутствии GPS.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Dev.

НРК смогут определять свое место без GPS

Решение совмещает лазерный сенсор с 3D-данными платформы FSV Platform и в реальном времени формирует облако точек вокруг робота.

Основой системы есть концепция цифрового двойника местности. На платформе FSV Platform заранее создают 3D-модель территории, с которой при движении сравниваются данные сенсоров, установленных на НРК. В результате оператор получает не только спутниковую карту, но и пространственную модель местности, которая дополняется информацией непосредственно по маршруту.

Ключевая функция модуля – локализация робота. Система определяет и уточняет его положение, сопоставляя данные детектора с предварительно созданной 3D-моделью.

Как работает навигационный модуль

Первоначально на FSV Platform формируется 3D-модель местности. Во время движения НРК установленный на нем модуль сканирует окружающее пространство и создает облако точек. Она отражает препятствия и особенности рельефа, в то же время дополняя данные о маршруте.

Оператор управляет роботом через наземную станцию и спутниковую карту. После подключения НРК с навигационным модулем к FSV App он может также работать с 3D-моделью территории и сравнивать фактический маршрут с пространственными данными.

По мере движения модель дополняется новыми данными. Это позволяет получать более подробную картину местности перед роботом. В частности, оператор может оценивать рельеф, крутизну склонов, выявлять ямы, уступы и другие препятствия.

В компании отмечают, что такая система должна быть особенно полезна в случаях, когда GPS-сигнал недоступен. 3D-модель в сочетании с данными сенсора позволяет НРК сохранять ориентацию в пространстве и уменьшает зависимость от спутниковой навигации.

По словам СЕО Farsight Vision Виктории Яремчук, одна из целей разработки – уменьшить потребность в использовании разведывательного дрона для сопровождения наземного робота.

"Наша цель – убрать потребность поднимать разведывательный дрон только для сопровождения НРК, ведь это создает излишний риск и расход ресурсов", - отметила Яремчук.

Компания также намерена развивать функции автономной навигации. До конца года Farsight Vision рассчитывает обеспечить возможность автономного возврата дрона к точке потери связи или заданной базы на дистанциях в несколько километров.

В дальнейшем разработчики планируют масштабировать эту возможность до 30-40 км на максимальной скорости платформы.

О компании

Украинская-эстонская DefTech-компания Farsight Vision разрабатывает программное обеспечение с искусственным интеллектом для создания цифровых двойников поля боя и анализа данных из беспилотников. Стартап основали в 2023 году, его соучредительницей и CEO Виктория Яремчук.

Одним из ключевых направлений работы Farsight Vision есть создание цифровых двойников местности. Платформа обрабатывает фото- и видеоматериалы, полученные из БпЛА, и на их основе формирует 2D-ортофотопланы и 3D-модели территорий. По данным компании, на создание такой модели может потребоваться менее часа.

Платформа также использует искусственный интеллект для автоматического обнаружения объектов и анализа изменений в местности. Отдельное направление - FPV 3D-исследование, позволяющее работать с пространственными данными в объемном формате.

Решения Farsight Vision интегрируются с современными боевыми системами управления, включая Delta, Combat Vision, ATAK и "Кропива". Пользователями технологии являются представители сил обороны Украины, среди которых ВСУ, Национальная гвардия, Национальная полиция, Силы специальных операций, Государственная пограничная служба и Силы беспилотных систем.

В феврале 2026 года Farsight Vision привлекла €7,2 млн инвестиций от европейских инвесторов. Среди участников раунда – фонд Darkstar.

Компания также развивает решения для работы с наземными роботизированными комплексами. В частности, Farsight Vision представила навигационный модуль, сочетающий лазерный сенсор с 3D-данными платформы. Он позволяет создавать облако точек вокруг робота и помогать ему ориентироваться на местности при отсутствии GPS-сигнала.

Таким образом, Farsight Vision расширяет свою платформу от анализа данных беспилотников до комплексной работы с пространственной информацией, которую могут использовать операторы и подразделения Сил обороны.

Напомним, с начала 2026 года количество логистических и эвакуационных миссий НРК на фронте выросло в 3,3 раза. В августе работы выполнили более 25 000 задач, подвозя боеприпасы и эвакуируя раненых из самых опасных участков.