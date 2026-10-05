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Ціни на пальне 5 жовтня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 5 жовтня 2026 року (понеділок), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|93,57 грн (+56 коп.)
|А-95
|89,25 грн (+1 коп.)
|А-92
|85,97 грн (-1 коп.)
|ДП
|98,41 грн (+1 коп.)
|Газ
|44,05 грн (+12 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|95,90
|92,90
|99,90
|45,50
|UPG
|91,90
|88,90
|97,90
|43,90
|WOG
|95,90
|92,90
|99,90
|45,90
|УКРНАФТА
|91,90
|88,90
|86,90
|97,90
|42,90
|SOCAR
|97,90
|94,90
|103,00
|45,21
|AMIC
|91,90
|88,85
|97,90
|44,53
|БРСМ-Нафта
|85,67
|96,44
|42,64
Зауважимо, попри розгортання стратегічних резервів нафти та зниження котирувань на європейських біржах, український ринок пального стикається з новими викликами. Експерти, яких опитало Dilo, прогнозують стабілізацію цін на бензин і дизель, тоді як скраплений газ стрімко дорожчає через рішення алжирських постачальників.