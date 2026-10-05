- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
Цены на топливо 5 октября 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?
Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Dilo предоставила Консалтинговая группа А-95.
Сегодня, 5 октября 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются незначительные изменения в средних ценах на топливо.
|Вид топлива
|Цена (изменение)
|А-95+
|93,57 грн (+56 коп.)
|А-95
|89,25 грн (+1 коп.)
|А-92
|85,97 грн (-1 коп.)
|ДТ
|98,41 грн (+1 коп.)
|Газ
|44,05 грн (+12 коп.)
Цены на топливо по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДТ
|Газ
|OKKO
|95,90
|92,90
|99,90
|45,50
|UPG
|91,90
|88,90
|97,90
|43,90
|WOG
|95,90
|92,90
|99,90
|45,90
|УКРНАФТА
|91,90
|88,90
|86,90
|97,90
|42,90
|SOCAR
|97,90
|94,90
|103,00
|45,21
|AMIC
|91,90
|88,85
|97,90
|44,53
|БРСМ-Нафта
|85,67
|96,44
|42,64
Заметим, что несмотря на развертывание стратегических резервов нефти и снижение котировок на европейских биржах, украинский рынок горючего сталкивается с новыми вызовами. Эксперты, опрошенные Dilo, прогнозируют стабилизацию цен на бензин и дизель, в то время как сжиженный газ стремительно дорожает из-за решений алжирских поставщиков.