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З початку року кредитний портфель ПриватБанку зріс на 18%, а прибуток - на 11%

З початку року кредитний портфель ПриватБанку зріс на 18%, а прибуток - на 11%
Ілюстрація: banker.ua

За дев’ять місяців 2024 року кредитний портфель ПриватБанку зріс на 18,4%, перевищивши 108,99 млрд грн станом на кінець вересня. Протягом третього кварталу банк підтримував досягнутий рівень бізнес-активності.

Про це повідомили у пресслужбі банку.

За результатами дев’яти місяців 2024 року банк зафіксував прибуток до оподаткування у розмірі 64,01 млрд грн, а чистий прибуток становив 48,35 млрд грн, що на 11,5% більше, ніж у попередньому році.

Фото 2 — З початку року кредитний портфель ПриватБанку зріс на 18%, а прибуток - на 11%

Повідомляється, що висока якість кредитного портфелю обумовлює майже нульові витрати на формування додаткових резервів на покриття кредитних ризиків. Значну увагу банк приділяє контролю за операційними витратами, які збільшилися лише на 4,8%, що значно нижче за темпи інфляції.

Що стосується донатів, то з початку року банк перерахував 167,06 млн грн на підтримку шпиталів, зміцнення обороноздатності та інші соціальні проєкти.

"Наші досягнення є результатом стійкої довіри клієнтів, стратегічних фокусів на клієнтоцентричності та інноваційних рішеннях", -  наголосив голова правління ПриватБанку Герхард Бьош.

Попри складні умови, включаючи дефіцит електроенергії, ПриватБанк розвиває кредитні програми для населення, малого та середнього бізнесу, а також корпоративних клієнтів.

Додамо, за даними НБУ за 7 місяців 2024 року українські банки заробили майже 120 млрд грн. 93 млрд грн склав чистий прибуток після оподаткування. При цьому, на ПриватБанк припадає 40% від прибутку всіх банків, а найбільше виріс МТБ — аж у 13 разів. Цьогоріч фінансові установи вже сплатили у 1,8 разів більше податку на прибуток, ніж минулоріч.

Автор:
Тетяна Гойденко