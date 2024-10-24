З початку року кредитний портфель ПриватБанку зріс на 18%, а прибуток - на 11%

За дев’ять місяців 2024 року кредитний портфель ПриватБанку зріс на 18,4%, перевищивши 108,99 млрд грн станом на кінець вересня. Протягом третього кварталу банк підтримував досягнутий рівень бізнес-активності.

Про це повідомили у пресслужбі банку.

За результатами дев’яти місяців 2024 року банк зафіксував прибуток до оподаткування у розмірі 64,01 млрд грн, а чистий прибуток становив 48,35 млрд грн, що на 11,5% більше, ніж у попередньому році.

Повідомляється, що висока якість кредитного портфелю обумовлює майже нульові витрати на формування додаткових резервів на покриття кредитних ризиків. Значну увагу банк приділяє контролю за операційними витратами, які збільшилися лише на 4,8%, що значно нижче за темпи інфляції.

Що стосується донатів, то з початку року банк перерахував 167,06 млн грн на підтримку шпиталів, зміцнення обороноздатності та інші соціальні проєкти.

"Наші досягнення є результатом стійкої довіри клієнтів, стратегічних фокусів на клієнтоцентричності та інноваційних рішеннях", - наголосив голова правління ПриватБанку Герхард Бьош.

Попри складні умови, включаючи дефіцит електроенергії, ПриватБанк розвиває кредитні програми для населення, малого та середнього бізнесу, а також корпоративних клієнтів.

Додамо, за даними НБУ за 7 місяців 2024 року українські банки заробили майже 120 млрд грн. 93 млрд грн склав чистий прибуток після оподаткування. При цьому, на ПриватБанк припадає 40% від прибутку всіх банків, а найбільше виріс МТБ — аж у 13 разів. Цьогоріч фінансові установи вже сплатили у 1,8 разів більше податку на прибуток, ніж минулоріч.