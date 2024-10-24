НБУ оштрафував ПриватБанк на 1,7 млн грн

Національний банк України застосував заходи впливу у вигляді накладення штрафу до двох об’єктів оверсайту. Державний ПриватБанк регулятор оштрафував на 1,7 млн грн за виявлені порушення під час моніторингу.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що штраф накладено на:

АТ КБ “ПриватБанк” за виявлені під час проведення планового виїзного моніторингу порушення законодавства, що регулює діяльність платіжних систем, використання платіжних інструментів і схем виконання платіжних операцій. Сума штрафу становить 1,7 млн грн;

ТОВ “Універсальний дата центр” за несвоєчасне подання регулятору звітності з питань діяльності на платіжному ринку за червень 2024 року. Сума штрафу становить 170 000 грн.

В НБУ наголошують, що сплатити штрафи установи зобов'язані упродовж п'яти робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.

Як зауважують у регуляторі, рішення про застосування цих заходів впливу ухвалені за результатами планового виїзного моніторингу та безвиїзного моніторингу в межах виконання функції оверсайту платіжної інфраструктури і набрали чинності з 21 жовтня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що НБУ за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу у вересні 2024 року застосував до трьох банків та п’яти небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді накладення штрафів, сума яких становить від 1700 грн до 14 мільйонів.