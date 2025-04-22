Нацбанк зареєстрував сім нових страхових та перестрахових брокерів

Національний банк України офіційно включив до Реєстру страхових посередників сім страхових та перестрахових брокерів, які подали електронні заявки.

Про це інформує пресслужба НБУ.

До реєстру включено такі установи:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Брокертім";

Товариство з обмеженою відповідальністю "Євро Іншуранс Брокерс";

Товариство з обмеженою відповідальністю "Тугато-Україна";

Товариство з обмеженою відповідальністю "Страховий брокер Консорис";

Товариство з обмеженою відповідальністю "Страховий брокер "Мальована";

Товариство з обмеженою відповідальністю "Страховий брокер "Еріда";

Товариство з обмеженою відповідальністю "СБ Монарх".

Хто такі страхові брокери

Страхові брокери — це юридичні особи або фізичні особи-підприємці, які зареєстровані відповідно до законодавства і займаються посередницькою діяльністю на страховому ринку. Вони працюють на підставі доручень страховиків або страхувальників, виконуючи свої обов’язки від свого імені.

Як і страхові агенти, брокери можуть бути як фізичними особами, так і юридичними, організованими у вигляді брокерських компаній із найманим персоналом. Великі корпорації іноді залучають так званих "кептивних брокерів", які працюють лише на їх користь.

Ключова різниця між страховим брокером і агентом полягає в тому, що брокер діє в інтересах клієнта, тоді як агент представляє інтереси конкретного страховика.

Крім того, страховий брокер не лише укладає договори, але й супроводжує їх виконання, зокрема, у разі настання страхового випадку, врегульовуючи його відповідно до умов укладеної угоди зі страхувальником.

Про заходи НБУ

Національний банк України погодив зміну обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії семи небанківським фінансовим установам на підставі їх власних заяв.

Зауважимо, що Національний банк України анулював ліцензію на надання фінансових послуг одній небанківській фінансовій установі, а ще трьом компаніям виключив з ліцензій окремі види фінансових послуг.