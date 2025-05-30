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Нацбанк зареєстрував трьох нових страхових брокерів: що про них відомо
Національний банк офіційно включив до Реєстру страхових посередників трьох страхових та перестрахових брокерів за результатами розгляду їхніх електронних заявок.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.
Страхові брокери в Україні
Національний банк України включив до Реєстру страхових посередників трьох нових страхових та перестрахових брокерів на підставі поданих електронних заявок. До оновленого реєстру увійшли:
- ТОВ "Вибір страховий брокер";
- ТОВ "Незалежна страхова агенція" ;
- ТОВ "ТВТ-страховий брокер".
Також регулятор виключив ці компанії з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів (ДРСБ) і анулював їхні попередні свідоцтва.
Що відомо про брокерів
- ТОВ "Вибір страховий брокер"
Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "Вибір" було зареєстровано в 2021 році.
Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 60 тис. грн.
Основний вид діяльності — надання послуг страхових агентів і брокерів, що охоплює посередництво між страховими компаніями та клієнтами у сфері укладення та супроводу страхових договорів.
Бенефіціарний власник - Шелест Сергій.
- ТОВ "Незалежна страхова агенція"
Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "Незалежна страхова агенція" було зареєстровано в 2024 році.
Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 50 тис. грн.
Основний вид діяльності — посередницька діяльність у сфері страхування, яка включає надання послуг страховими агентами та брокерами щодо укладання страхових і перестрахових договорів між клієнтами та страховими компаніями.
Бенефіціарний власник - Батютенко Юрій.
- ТОВ "ТВТ-страховий брокер".
Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "ТВТ-страховий брокер" було зареєстровано в 2007 році.
Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 44 тис. грн.
Основний вид діяльності — надання послуг у сфері страхового посередництва, що передбачає діяльність страхових агентів і брокерів із забезпечення взаємодії між страховими компаніями та клієнтами.
Бенефіциарний власник - Татарінова Олена.
Хто такі страхові брокери
Страхові брокери — це юридичні особи або фізичні особи-підприємці, які зареєстровані відповідно до законодавства і займаються посередницькою діяльністю на страховому ринку. Вони працюють на підставі доручень страховиків або страхувальників, виконуючи свої обов’язки від свого імені.
Як і страхові агенти, брокери можуть бути як фізичними особами, так і юридичними, організованими у вигляді брокерських компаній із найманим персоналом. Великі корпорації іноді залучають так званих "кептивних брокерів", які працюють лише на їх користь.
Ключова різниця між страховим брокером і агентом полягає в тому, що брокер діє в інтересах клієнта, тоді як агент представляє інтереси конкретного страховика.
Крім того, страховий брокер не лише укладає договори, але й супроводжує їх виконання, зокрема, у разі настання страхового випадку, врегульовуючи його відповідно до умов укладеної угоди зі страхувальником.