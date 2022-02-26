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"Ми переможемо! Будьте ви прокляті, тварюки!"- глава Держприкордонслужби звернувся до колег з Білорусі

глава Держприкордонслужби звернувся до колег з Білорусі
Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко. Фото: ДПСУ

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко написав своєму колезі з Республіки Білорусь офіційний лист, у якому наголосив, що Білорусь веде війну проти України разом із Росією.

Лист опублікований на сайті ДПСУ.

"З перших днів кривавого російського вторгнення в Україну підтримку країні-агресору активно надає Білорусь. Колони техніки атакували не тільки з території Росії, а й країни, що перетворилася на сателіт РФ. До цього додається використання бойової авіації, артилерії, балістичних ракет та інших засобів з території РБ. Все, що я думаю щодо дій Білорусі, висловив керівнику прикордонного відомства. Знайте! Ми переможемо! Будьте прокляті, тварюки!" - написав Дейнеко.

Фото 2 — "Ми переможемо! Будьте ви прокляті, тварюки!"- глава Держприкордонслужби звернувся до колег з Білорусі

24 лютого о 5:00 розпочалася війна. Президент РФ Володимир Путін розпочав військову спецоперацію проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан. Delo.ua збирає в одному місці всю найважливішу інформацію про те, що відбувається .

Автор:
Світлана Манько