События в Буче были операцией, проведенной англичанами, — Лукашенко

Недавние пресловутые события в освобожденной от российских захватчиков Буче были психологической операцией, проведенной англичанами, заявил во вторник, 12 апреля, на встрече с Владимиром Путиным самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Американцы же, по его словам, настраивают против Беларуси не только Украину, но и Польшу с Прибалтикой.

"В истории Беларуси и России таких опасных моментов в отношениях с Западом еще не было. Если бы Россия хоть немного опоздала с операцией, то по российской территории был бы нанесен сокрушительный удар", — заявил Лукашенко, повторив свой старый тезис, давно ставший народным мемом.

Сам же Путин на встрече также в очередной раз заявил, что Украина, Белоруссия и Россия – "триединый народ". И добавил, упомянув о переговорах украинской и российской сторон, что сегодняшние события в Украине для него настоящая трагедия.

"Переговоры с Украиной начались во многом благодаря Александру Лукашенко. Санкционный "блицкриг" против России не удался, промышленность и финансовая система страны работают, но в среднесрочной и долгосрочной перспективе риски могут нарастать", – сказал Путин.

Впрочем, диктатор явно лукавит: в России местные жители с каждым днем все чаще жалуются на катастрофический рост цен на продукты питания, средства гигиены, бытовую технику, лекарства, корма для животных, услуги и прочее.

При этом правительство РФ продолжает заявлять, что даже после мощных санкций со стороны Запада экономика РФ и потребитель не пострадают.