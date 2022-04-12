Події в Бучі були операцією, проведеною англійцями, – Лукашенко

Нещодавні горезвісні події у звільненій від російських загарбників Бучі були психологічною операцією, проведеною англійцями, заявив у вівторок, 12 квітня, на зустрічі з Владіміром Путіним самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

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Американці ж, за його словами, налаштовують проти Білорусі не лише Україну, а й Польщу з Прибалтикою.

"В історії Білорусі та Росії таких небезпечних моментів у відносинах із Заходом ще не було. Якби Росія хоч трохи запізнилася з операцією, то по російській території було б завдано нищівного удару", – заявив Лукашенко, повторивши свою стару тезу, яка давно стала народним мемом.

Сам же Путін на зустрічі також вкотре заявив, що Україна, Білорусь і Росія – "триєдиний народ". І додав, згадавши про переговори української та російської сторін, що сьогоднішні події в Україні для нього справжня трагедія.

"Переговори з Україною розпочалися багато в чому завдяки Олександру Лукашенку. Санкційний "бліцкриг" проти Росії не вдався, промисловість та фінансова система країни працюють, але у середньостроковій та довгостроковій перспективі ризики можуть наростати", – сказав Путін.

Втім, диктатор явно лукавить: у Росії місцеві жителі з кожним днем все частіше скаржаться на катастрофічне зростання цін на всі продукти харчування, засоби гігієни, побутову техніку, ліки, корми для тварин, послуги та інше.

При цьому уряд РФ продовжує заявляти, що навіть після потужних санкцій із боку Заходу економіка РФ та споживач не постраждають.