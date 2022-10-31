Разведка Британии сообщила о проблемах с оружием для мобилизованных в РФ

Российских мобилизованных отправляют на фронт без оружия или почти с не пригодными для использования автоматами.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила разведка Британии.

Отмечается, что с середины октября Россия направила на линию фронта в Украине несколько тысяч недавно мобилизованных резервистов.

"В сентябре российские офицеры были обеспокоены тем, что некоторые недавно мобилизованные резервисты прибывают в Украину без оружия", – говорится в сообщении.

Кроме того, те автоматы, которые были выданы мобилизованным резервистам, обычно представляют собой АКМ - оружие, впервые представленное в 1959 году. По данным разведки, многие из этих автоматов, вероятно, находятся в почти непригодном для использования состоянии из-за плохого хранения. АКМ стреляет патронами калибра 7,62 мм, тогда как регулярные боевые части России в основном вооружены автоматами АК-74М или АК-12 калибра 5,45 мм.

В разведке добавили, что таким образом российским логистам придется доставлять на передовую не один, а два вида стрелкового оружия. По всей вероятности, это еще больше усложнит и без того напряженные логистические системы России.

Напомним, Служба безопасности Украины ранее перехватила разговор, в котором один из оккупантов рассказывает отцу, что российские войска не имеют техники – один танк не едет, второй не стреляет.