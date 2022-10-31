- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Розвідка Британії повідомила про проблеми зі зброєю для мобілізованих у РФ
Російських мобілізованих відправляють на фронт без зброї або з майже не придатними для використання автоматами.
Про це повідомила розвідка Британії.
Зазначається, що із середини жовтня Росія направила на лінію фронту в Україні кілька тисяч нещодавно мобілізованих резервістів.
"У вересні російські офіцери були стурбовані тим, що деякі нещодавно мобілізовані резервісти прибувають в Україну без зброї", - йдеться в повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, ті автомати, які були видані мобілізованим резервістам, зазвичай є АКМ, зброя, вперше представлена в 1959 році. Заданими розвідки, багато з цих автоматів, ймовірно, перебувають у майже непридатному для використання стані через погане зберігання. АКМ стріляє патронами калібру 7,62 мм, тоді як регулярні бойові частини Росії переважно озброєні автоматами АК-74М чи АК-12 калібру 5,45 мм.
У розвідці додали, що таким чином російським логістам доведеться доставляти на передову не один, а два види стрілецької зброї. Ймовірно, це ще більше ускладнить і без того напружені логістичні системи Росії.
Нагадаємо, Служба безпеки України раніше перехопила розмову, в якій один з окупантів розповідає батькові, що російські війська не мають техніки – один танк не їде, другий не стріляє.