Розвідка Британії повідомила про проблеми зі зброєю для мобілізованих у РФ

Російських мобілізованих відправляють на фронт без зброї або з майже не придатними для використання автоматами.

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Про це повідомила розвідка Британії.

Зазначається, що із середини жовтня Росія направила на лінію фронту в Україні кілька тисяч нещодавно мобілізованих резервістів.

"У вересні російські офіцери були стурбовані тим, що деякі нещодавно мобілізовані резервісти прибувають в Україну без зброї", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ті автомати, які були видані мобілізованим резервістам, зазвичай є АКМ, зброя, вперше представлена в 1959 році. Заданими розвідки, багато з цих автоматів, ймовірно, перебувають у майже непридатному для використання стані через погане зберігання. АКМ стріляє патронами калібру 7,62 мм, тоді як регулярні бойові частини Росії переважно озброєні автоматами АК-74М чи АК-12 калібру 5,45 мм.

У розвідці додали, що таким чином російським логістам доведеться доставляти на передову не один, а два види стрілецької зброї. Ймовірно, це ще більше ускладнить і без того напружені логістичні системи Росії.

Нагадаємо, Служба безпеки України раніше перехопила розмову, в якій один з окупантів розповідає батькові, що російські війська не мають техніки – один танк не їде, другий не стріляє.