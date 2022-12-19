В ISW оценили возможность нового наступления РФ в ближайшие месяцы

Армия страны-агрессора РФ, даже усиленная белорусскими вооруженными силами, не способна подготовить и провести эффективные наступательные операции в ближайшие несколько месяцев.

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Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Там отмечают, что запланированная на 19 декабря встреча самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко с лидером РФ Владимиром Путиным, вероятно, является частью усилий, призванных создать информационные условия для нового этапа войны против Украины.

Аналитики указывают, что, по словам командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева, во время переговоров в Минске руководитель Кремля поднимет тему более широкого участия армии Беларуси в дальнейшей российской агрессии.

Наев также отметил, что Путин до этого, а именно 17 декабря, провел совещание с военным командованием РФ, на котором обсуждали как ближайшие, так и среднесрочные цели войны.

"Взятые вместе, встреча Путина с российским командованием, якобы фронтовой визит Шойгу и встреча Путина и Лукашенко свидетельствуют о новом этапе в представлении, планировании и ведении войны и могут предвещать возобновление наступательных операций против Украины в ближайшие месяцы", – отмечают в ISW.

Аналитики подчеркивают, что армия России, даже усиленная белорусскими вооруженными силами, не может подготовить и провести эффективные широкомасштабные механизированные наступательные операции в ближайшие несколько месяцев.

"Человеческая сила, которую РФ формирует из мобилизованных резервистов и ежегодного осеннего цикла призыва, не будет достаточно подготовлена ​​для проведения быстрых и эффективных механизированных маневров. А проблема содержания имеющихся подразделений, оснащенных танками, артиллерией и другим необходимым оборудованием, не будет решена вовремя, чтобы оснастить большие новые силы для наступательных операций этой зимой", – подчеркивают в ISW.

Аналитики не исключают, что при всех проблемах Путин может попытаться приказать возобновить широкомасштабные наступательные операции позже этой зимой.

Однако в ISW отмечают, что Лукашенко вряд ли привлечет белорусскую армию к вторжению в Украину.

Напомним, что командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что во время визита президента РФ Владимира Путина 19 декабря в Беларусь речь пойдет о более широком привлечении белорусской армии к войне против Украины.

В Госпогранслужбе указывали, что после объявления проверки боевой готовности белорусской армии ситуация на границе Украины с Беларусью остается контролируемой. В американском же Институте изучения войны считают, что вторжение белорусской армии в Украину маловероятно, но Беларусь продолжит помогать вести войну России.