В ISW оцінили можливість нового наступу РФ в найближчі місяці

Армія країни-агресора РФ, навіть посилена білоруськими збройними силами, не спроможна підготувати та провести ефективні наступальні операції в найближчі кілька місяців

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Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Там зазначають, що запланована на 19 грудня зустріч самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка з лідером РФ Володимиром Путіним, ймовірно, є частиною зусиль, які покликані створити інформаційні умови для нового етапу війни проти України.

Аналітики вказують, що, за словами командувача Об’єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, під час перемовин у Мінську керівник Кремля підніме тему ширшої участі армії Білорусі у подальшій російській агресії.

Наєв також зазначив, що Путін до цього, а саме 17 грудня, провів нараду з військовим командуванням РФ, на якій обговорювали як найближчі, так і середньострокові цілі війни.

"Узяті разом, зустріч Путіна з російським командуванням, нібито фронтовий візит Шойгу і зустріч Путіна й Лукашенка свідчать про новий етап у представленні, плануванні та веденні війни й можуть передвіщати відновлення наступальних операцій проти України в найближчі місяці", – зазначають в ISW.

Аналітики зауважують, що армія Росії, навіть посилена білоруськими збройними силами, не спроможна підготувати та провести ефективні широкомасштабні механізовані наступальні операції в найближчі кілька місяців.

"Людська сила, яку РФ формує з мобілізованих резервістів і щорічного осіннього циклу призову, не буде достатньо підготовлена ​​для проведення швидких і ефективних механізованих маневрів. А проблема утримання наявних підрозділів, оснащених танками, артилерією та іншим необхідним обладнанням, не буде вирішена вчасно, щоб оснастити великі нові сили для наступальних операцій цієї зими", – підкреслюють в ISW.

Аналітики не виключають, що попри всі проблеми Путін може спробувати наказати відновити широкомасштабні наступальні операції пізніше цієї зими.

Однак в ISW наголошують, що Лукашенко навряд чи залучить білоруську армію до вторгнення в Україну.

Зазначимо також, що в неділю командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що під час візиту президента РФ Володимира Путіна 19 грудня до Білорусі йтиметься про більш широке залучення білоруської армії до війни проти України.

У Держприкордонслужбі ж вказували, що після оголошення перевірки бойової готовності білоруської армії ситуація на кордоні України з Білоруссю залишається контрольованою. В американському ж Інституті вивчення війни вважають, що вторгнення білоруської армії в Україну є малоймовірним, але Білорусь продовжить допомагати вести війну Росії.