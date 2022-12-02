Лукашенко говорить про загрозу для Білорусі з боку НАТО, щоб уникнути прямого вступу у війну проти України - ISW

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє про загрозу з боку НАТО для того, щоб уникнути прямого втягування його країну у війну проти України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війні (ISW).

Зазначається, що президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжив виставляти інформаційні умови для протидії російському тиску щодо вступу у війну проти України, заявивши, що НАТО готується напасти на Білорусь.

Лукашенко звинуватив Україну та НАТО у зростанні кількості провокацій біля білорусько-українського кордону та заявив, що Україна намагається втягнути у війну сили НАТО.

Крім того, Лукашенко заявив, що білоруським чиновникам вдалося стримати потенційного супротивника від застосування військової сили проти Білорусі, а НАТО нарощує сили та активізує бойову підготовку в сусідніх країнах.

У свою чергу білоруський міністр оборони Віктор Хренін заявив, що прямої підготовки до війни немає і що Білорусь лише захищатиме свою територію.

Натомість представник Головного управління військової розвідки України (ГУР) Вадим Скібіцький повідомив, що ознак формування ударного угруповання на території Білорусі немає.

"Лукашенко та Хренін, ймовірно, зробили коментарі, щоб підкріпити те, що ISW раніше оцінювало як триваючу інформаційну операцію, спрямовану на закріплення українських сил на кордоні з Білоруссю у відповідь на загрозу вступу Білорусі у війну. Лукашенко та Хренін також, ймовірно, зосередили інформаційну операцію на передбачуваній агресії НАТО та провокаційних діях уздовж білоруського кордону, щоб припустити, що білоруські військові повинні залишатися в Білорусі для захисту від потенційної агресії НАТО, і таким чином створити інформаційні умови для протистояння російському тиску щодо втягування Білорусі у війну в Україні.", - зазначають в ISW.

Аналітики стверджують, що можливість прямого вступу армії Білорусі у війну проти України лишається дуже малоймовірною.

Зазначимо, на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), країна-агресор РФ може використати додаткові сили в Білорусі для того, щоб українські війська залишалися під Києвом, уникнувши таким чином їхнього перекидання в інші місця для подальшого контрнаступу.

Саме тому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та лідер країни-агресора РФ Володимир Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Нагадаємо, Лукашенко нарешті відкрито заявив про те, що його країна бере участь у війні РФ проти України на стороні країни-агресора. Але, за його словами, нібито білоруські військові в бойових діях не задіяні.