Лукашенко говорит об угрозе для Беларуси со стороны НАТО, чтобы избежать прямого вступления в войну против Украины - ISW

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет об угрозе со стороны НАТО во избежание прямого втягивания его страны в войну против Украины.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что президент Беларуси Александр Лукашенко продолжил выдвигать информационные условия для противодействия российскому давлению по вступлению в войну против Украины, заявив, что НАТО готовится напасть на Беларусь.

Лукашенко обвинил Украину и НАТО в росте количества провокаций у белорусско-украинской границы и заявил, что Украина пытается втянуть в войну силы НАТО.

Кроме того, Лукашенко заявил, что белорусским чиновникам удалось умерить потенциального противника от применения военной силы против Беларуси, а НАТО наращивает силы и активизирует боевую подготовку в соседних странах.

В свою очередь белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил, что прямой подготовки к войне нет и что Беларусь будет только защищать свою территорию.

Представитель Главного управления военной разведки Украины (ГУР) Вадим Скибицкий сообщил, что признаков формирования ударной группировки на территории Беларуси нет.

"Лукашенко и Хренин, вероятно, сделали комментарии, чтобы подкрепить то, что ISW ранее оценивало как продолжающуюся информационную операцию, направленную на закрепление украинских сил на границе с Беларусью в ответ на угрозу вступления Беларуси в войну. Лукашенко и Хренин также, вероятно, сосредоточили информацию операцию на предполагаемой агрессии НАТО и провокационных действиях вдоль белорусской границы, чтобы предположить, что белорусские военные должны оставаться в Беларуси для защиты от потенциальной агрессии НАТО, и таким образом создать информационные условия для противостояния российскому давлению по поводу втягивания Беларуси в войну в Украине", - отмечают в ISW.

Аналитики утверждают, что возможность прямого вступления армии Беларуси в войну против Украины остается очень маловероятной.

Отметим, по мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), страна-агрессор РФ может использовать дополнительные силы в Беларуси для того, чтобы украинские войска оставались под Киевом, избежав таким образом их переброски в другие места для дальнейшего контрнаступления.

Именно поэтому самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

Напомним, Лукашенко наконец-то открыто заявил о том, что его страна участвует в войне РФ против Украины на стороне страны-агрессора. Но, по его словам, якобы белорусские военные в боевых действиях не задействованы.