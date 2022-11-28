- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
В разведке объяснили, кому выгодно распространять информацию о подготовке наступления из Беларуси
Информация о том, что Беларусь якобы готовит наступление, распространяется специально. Такие фейки выгодны России, чтобы посеять панику среди украинцев и дезориентировать силы обороны.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.
"Информационно-психологические специальные операции очень часто преследуют одновременно несколько целей. И в данном случае мы видим разные цели, то есть с одной стороны посеять панику среди населения, среди украинцев, в том числе жителей приграничных районов и областей. И дезориентировать украинские силы обороны, рассредоточить силы, перебросить силы по другим направлениям Ну и также объектом и целями этой специальной психологической информационной операции является сама Беларусь и белорусы, то есть нагнетание. Сделать так, чтобы заискрыло, и все-таки втянуть саму Беларусь в полномасштабную войну, чего до этого не было", - цитирует пресс-служба представителя ГУР МО Андрея Юсова.
Он отметил, что сейчас очень важно понимать, какие цели ставит перед собой враг, и подчеркнул, что поддаваться на провокации нельзя.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Мы не говорим о том, что от режима Лукашенко нет угрозы. Она есть, и Лукашенко помогает Путину и оружием, и боеприпасами, и бронетехникой. Он предоставляет свое воздушное пространство для ударов по Украине, но говорить о том, что в ближайшее время произойдет полномасштабное вторжение и вовлечение Беларуси уже в наземную операцию, сегодня мы не можем", - добавил Юсов.
Ранее Генштаб Украины сообщил, что РФ готовится перебросить свои подразделения из Беларуси в Украину.