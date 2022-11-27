РФ готовится перебросить свои подразделения из Беларуси в Украину, - Генштаб

Продолжается перемещение личного состава и военной техники противника для комплектования подразделений, понесших потери.

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Об этом сообщает Генштаб Украины.

По данным Генштаба, ожидается усиление группировки войск противника, действующей на временно оккупированной и временно занятых территориях Украины за счет переброски отдельных подразделений с территории Республики Беларусь после того, как они обрели боевые способности.

Также отмечается, что подразделения белорусских сил специальных операций, входящих в состав региональной группировки войск так называемого союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь, вовлечены в усиление участка государственной границы.

При этом Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляет свою территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов.

Напомним, что в Раде нардепы предложили признать Беларусь "временно оккупированной Россией".