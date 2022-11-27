РФ готується перекинути свої підрозділи з Білорусі до України, - Генштаб

Триває переміщення особового складу та військової техніки ворога для комплектування підрозділів, що зазнали втрат.

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Про це повідомляє Генштаб України.

За даними Генштабу, очікується посилення угруповання військ противника, що діє на тимчасово окупованій та тимчасово зайнятих територіях України за рахунок перекидання окремих підрозділів з території Республіки Білорусь після набуття ними бойових спроможностей.

Також зазначається, що підрозділи білоруських сил спеціальних операцій, які входять до складу регіонального угруповання військ так званої союзної держави Російської Федерації та Республіки Білорусь, залучені до посилення ділянки державного кордону.

При цьому Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надає свою територію та повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів.

Нагадаємо, що в Раді нардепи запропонували визнати Білорусь "тимчасово окупованою Росією".