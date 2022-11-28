У розвідці пояснили, кому вигідно поширювати інформацію про підготовку наступу з Білорусі

Інформація про те, що Білорусь нібито готує наступ, поширюється спеціально. Такі фейки вигідні Росії, щоб посіяти паніку серед українців та дезорієнтувати сили оборони.

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Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

"Інформаційно-психологічні спеціальні операції дуже часто переслідують одночасно кілька цілей. І в даному випадку ми бачимо різні цілі, тобто з одного боку посіяти паніку серед населення, серед українців, в тому числі жителів прикордонних районів і областей. І дезорієнтувати українські сили оборони, розосередити сили, перекинути сили з інших напрямків. Ну і також об'єктом і цілями цієї спеціальної психологічної операції інформаційної є сама Білорусь і білоруси, тобто нагнітання. Зробити так, щоб заіскрило, і все-таки втягнути саму Білорусь в повномасштабну війну, чого до цього моменту не було", - цитує пресслужба представника ГУР МО Андрія Юсова.

Він зазначив, що зараз дуже важливо розуміти, які цілі перед собою ставить ворог, і наголосив, що піддаватися на провокації не можна.

"Ми не говоримо про те, що від режиму Лукашенка немає загрози. Вона є, і Лукашенко допомагає Путіну і зброєю, і боєприпасами, і бронетехнікою. Він надає свій повітряний простір для ударів по Україні, але говорити про те, що в найближчому часі відбудеться повномасштабне вторгнення і втягування Білорусі вже в наземну операцію, сьогодні ми не можемо", - додав Юсов.

Раніше Генштаб України повідомив, що РФ готується перекинути свої підрозділи з Білорусі до України.