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У розвідці пояснили, кому вигідно поширювати інформацію про підготовку наступу з Білорусі
Інформація про те, що Білорусь нібито готує наступ, поширюється спеціально. Такі фейки вигідні Росії, щоб посіяти паніку серед українців та дезорієнтувати сили оборони.
Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.
"Інформаційно-психологічні спеціальні операції дуже часто переслідують одночасно кілька цілей. І в даному випадку ми бачимо різні цілі, тобто з одного боку посіяти паніку серед населення, серед українців, в тому числі жителів прикордонних районів і областей. І дезорієнтувати українські сили оборони, розосередити сили, перекинути сили з інших напрямків. Ну і також об'єктом і цілями цієї спеціальної психологічної операції інформаційної є сама Білорусь і білоруси, тобто нагнітання. Зробити так, щоб заіскрило, і все-таки втягнути саму Білорусь в повномасштабну війну, чого до цього моменту не було", - цитує пресслужба представника ГУР МО Андрія Юсова.
Він зазначив, що зараз дуже важливо розуміти, які цілі перед собою ставить ворог, і наголосив, що піддаватися на провокації не можна.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Ми не говоримо про те, що від режиму Лукашенка немає загрози. Вона є, і Лукашенко допомагає Путіну і зброєю, і боєприпасами, і бронетехнікою. Він надає свій повітряний простір для ударів по Україні, але говорити про те, що в найближчому часі відбудеться повномасштабне вторгнення і втягування Білорусі вже в наземну операцію, сьогодні ми не можемо", - додав Юсов.
Раніше Генштаб України повідомив, що РФ готується перекинути свої підрозділи з Білорусі до України.