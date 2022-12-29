В Беларуси у границы с Украиной упала ракета

Сегодня, 29 декабря, во время того, как страна-агрессор РФ обстреливала мирные города Украины, на территорию Беларуси упала ракета комплекса С-300.

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Об этом сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что о происшествии немедленно был проинформирован самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны устанавливает причины падения.

Как пишет издание, рассматриваются две основные версии происшествия: случайный залет ракеты на территорию Беларуси или ракета сбитая в результате работы систем ПВО Беларуси.

На месте происшествия работают специалисты СК, МВД, Министерства обороны. Сведений о пострадавших сейчас нет.

Как сообщает Белорусский Гаюн, уламки ракеты обнаружили вблизи села Горбаха в Брестской области. По утверждению местных пабликов, ракету обнаружили в поле.

Отметим, что армия страны-агрессора РФ 29 декабря выпустила по мирным населенным пунктам Украины 69 ракет. Силами ПВО уничтожены 54 вражеских крылатых ракет.

Напомним, в Молдове 5 декабря упала ракета в то же время, когда РФ наносила удары по Украине.

Кроме того, в ноябре в приграничном с Украиной районе Польши также упали ракеты. Это произошло примерно в то время, когда Россия наносила массированный ракетный удар по всей Украине.