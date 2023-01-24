В отставку подал еще один замминистра Кубракова

Заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода 24 января сообщил, что подал в отставку. Причины такого решения он не назвал.

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Об этом чиновник написал в Facebook.

Он поблагодарил всех, с кем на протяжении многих лет работал в министерстве.

"У каждого важного дела - свой марафон и команда, свой старт и финиш. Сегодня я хочу поблагодарить всех, с кем мы преодолевали препятствия, чтобы изменить и улучшить жизнь в общинах и укрепить страну. Было тяжело, но мы ломали шаблоны, убеждали, потому что верили в успех.Не время и не место делать какие-то отчеты.Но хочу вспомнить и поблагодарить тех, с кем работал, кто доверял и помогал, кто принимал важные политические решения по комплексу реформ, которые мы коротко называем - децентрализация и которая получила высокие оценки на международном уровне", – подчеркнул Негода.

Отметим, сегодня, 24 января, еще один заместитель министра развития общин и территорий Украины Иван Лукеря написал заявление об увольнении.

Напомним, ранее Кабинет министров уволил Василия Лозинского с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Его задержали при получении 400 тысяч долларов США взятки. Эти средства замминистра получил при содействии заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.

После этого министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков инициировал проведение полного аудита всех проектов с внедрением бюджетных средств.

Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники написал, что Лозинский является человеком, приближенным к премьер-министру Денису Шмыгалю.