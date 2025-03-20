ТРЦ Gulliver без управителя: АРМА відхилило всіх кандидатів і оголосить новий конкурс

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) відхилило всіх претендентів на управління ТРЦ Gulliver і готується до нового конкурсу.

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Про це інформує пресслужба АРМА.

Про відбір управителя

10 січня 2025 року на платформі Prozorro відбувся аукціон на відбір управителя для ТРЦ Gulliver, де незалежний оцінювач, обраний на конкурсних засадах, встановив ринкову вартість об'єкта в 7,6 млрд гривень.

У конкурсі брали участь три компанії:

ТОВ "БК "Міленіум".

Консорціум "Управляюча компанія "Еспланада".

ТОВ "Алакор Сіті".

Зазначається, що АРМА перевіряло подані учасниками документи на відповідність вимогам тендерної документації, в тому числі технічнічної специфікації, кваліфікаційним вимогам.

За результатами перевірки АРМА спочатку відхилило кандидатуру першого учасника — ТОВ "БК "Міленіум". Компанія оскаржила це рішення в АМКУ, проте скаргу було залишено без задоволення.

18 березня АРМА відхилило другого учасника — консорціум "Управляюча компанія "Еспланада".

20 березня було розглянуто документи ТОВ "Алакор Сіті", за підсумками чого також прийнято рішення про відхилення цього учасника.

Наразі АРМА готується до оголошення нового конкурсу та наголошує, що не допустить до управління ТРЦ "Гулівер" та іншими арештованими активами компанії, пов’язані з колишніми власниками або афілійовані з Росією.

Варто зазначити, що мінімальний щомісячний платіж від управління арештованим активом перевищує 17 млн грн. Це лише гарантована сума, навіть без урахування доходів. З огляду на прибутковість одного з найбільших ТРЦ столиці, фактичні надходження можуть бути значно вищими.

Керівництво Gulliver звинувачують у податкових порушеннях

9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд наклав арешт на майно ТОВ "Три О", зокрема на ТРЦ Gulliver, через укладення фіктивних договорів з підконтрольними компаніями у 2019-2021 роках.

24 квітня того ж року Офіс генерального прокурора ініціював передачу ТРЦ Gulliver бізнесмена Віктора Поліщука, власника мережі "Ельдорадо", до АРМА. Клопотання було подано до Шевченківського районного суду Києва в рамках кримінального розслідування БЕБ щодо ухилення керівництва ТРЦ від сплати податків.

3 червня суд розглянув клопотання ОГП про передачу ТРЦ в управління АРМА та задовольнив його в рамках кримінального провадження. Однак питання про реалізацію майна суд не вирішував. Прокурор уточнив, що йшлося лише про передачу ТРЦ в управління АРМА, а не його продаж.