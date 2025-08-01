Жовтневий палац почав приносити прибуток державі: 1,4 млн грн уже направлено до бюджету

Міжнародний центр культури і мистецтв (МЦКМ, “Жовтневий палац”) почав приносити прибуток державі — АРМА забезпечило перше надходження у розмірі 1,4 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр АРМА.

Перші надходження від управління МЦКМ

За перший період управління АРМА переказала до бюджету 1,4 млн грн. Це проміжна сума — управління об'єктом розпочалося не з початку місяця.

Очікується, що надалі щомісячні надходження становитимуть понад 2 млн грн. Крім цього, як тільки МЦКМ почне отримувати прибуток, управитель перераховуватиме до бюджету 99,9% доходів.

Уперше за роки незалежності цей культурний об'єкт почав працювати в інтересах держави та громадян, наголошують в пресслужбі.

Нагадаємо, управителем МЦКМ, за результатами відкритого конкурсу Prozorro, стала компанія "Комбінат Плюс".

Основні факти про Жовтневий палац

Будівля виконана у стилі ампір із величною коринфською колонадою та монументальними гранітними сходами.

МЦКМ є майданчиком для широкого спектра культурних подій — від концертів і театральних вистав до фестивалів та інших мистецьких заходів. Палац має одну з найбільших і найвишуканіших концертних залів в Україні, розраховану на понад 2000 глядачів.

Споруда має глибоке історичне коріння, що охоплює як радянський період, так і сучасні події, зокрема Революцію Гідності.