Держбюджет витрачає більше: майже дві третини коштів ідуть на оборону

За січень-червень 2026 року видатки загального фонду державного бюджету становили 2,23 трлн грн. Це на 354,1 млрд грн, або на 18,9%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Мінфіну.

У червні з держбюджету витратили 431,5 млрд грн.

Найбільша частина коштів і далі спрямовується на безпеку й оборону. За перше півріччя ці видатки становили 1,4 трлн грн, або 63% усіх видатків загального фонду держбюджету. У червні на цей напрям витратили 263,5 млрд грн.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше коштів у першому півріччі спрямували на оплату праці, соціальні виплати, трансферти підприємствам, товари й послуги, обслуговування боргу та підтримку місцевих бюджетів.

Найбільші напрями видатків:

851 млрд грн — оплата праці працівникам бюджетної сфери з нарахуваннями. Це 38,2% усіх видатків. Порівняно з першим півріччям минулого року ці витрати зросли на 116,5 млрд грн, або на 15,9%;

384,9 млрд грн — субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам і організаціям. Це 17,3% усіх видатків. Показник зріс на 145,9 млрд грн, або на 61%;

352,1 млрд грн — соціальне забезпечення, зокрема пенсії, допомоги та стипендії. Це 15,8% усіх видатків і на 38,6 млрд грн більше, ніж торік;

262,4 млрд грн — оплата товарів і послуг. Це 11,8% видатків;

184,5 млрд грн — обслуговування державного боргу;

142,7 млрд грн — трансферти місцевим бюджетам.

Кошти на соціальне забезпечення спрямовували, зокрема, на трансферт Пенсійному фонду, допомогу дітям і сім’ям, підтримку громадян у складних життєвих обставинах, а також житлові субсидії та пільги.

Субсидії та трансферти підприємствам використовували, зокрема, на закупівлю товарів для потреб Збройних сил України, роботу Національної установи розвитку, діяльність Державної спеціальної служби транспорту та медичні заходи за окремими державними програмами.

Видатки на товари й послуги включали підтримку ЗСУ, інших військових формувань і правоохоронних органів. Йдеться про закупівлю військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пального, харчування та оплату комунальних послуг.

Також ці кошти спрямовувалися через Національну службу здоров’я України на програму державних гарантій медичного обслуговування населення.

За перше півріччя до загального фонду держбюджету надійшло майже 1,9 трлн грн.

Зауважимо, за січень та лютий 2026 року касові видатки загального фонду держбюджету склали 547,2 млрд грн. Це на 9 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року. Ключовими статтями витрат стали покриття військових потреб, виплати зарплат та фінансування соціальної сфери.