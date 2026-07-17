Госбюджет тратит больше: почти две трети средств уходят на оборону

За январь-июнь 2026 расходы общего фонда государственного бюджета составили 2,23 трлн грн. Это на 354,1 млрд грн, или на 18,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Минфина.

В июне из госбюджета израсходовано 431,5 млрд грн.

Наибольшая часть средств продолжает направляться на безопасность и оборону. За первое полугодие эти расходы составили 1,4 трлн. грн., или 63% всех расходов общего фонда госбюджета. В июне на это направление потратили 263,5 млрд. грн.

В структуре расходов по экономической классификации наибольшее количество средств в первом полугодии было направлено на оплату труда, социальные выплаты, трансферты предприятиям, товары и услуги, обслуживание долга и поддержку местных бюджетов.

Наибольшие направления расходов:

851 млрд грн – оплата труда работникам бюджетной сферы с начислениями. Это 38,2% всех расходов. По сравнению с первым полугодием прошлого года, эти расходы выросли на 116,5 млрд грн, или на 15,9%;

384,9 млрд грн - субсидии и текущие трансферты предприятиям, учреждениям и организациям. Это 17,3% всех расходов. Показатель вырос на 145,9 млрд. грн., или на 61%;

352,1 млрд грн — социальное обеспечение, в том числе пенсии, пособия и стипендии. Это 15,8% всех расходов и на 38,6 млрд грн больше, чем в прошлом;

262,4 млрд грн – оплата товаров и услуг. Это 11,8% расходов;

184,5 млрд грн - обслуживание государственного долга;

142,7 млрд грн – трансферты местным бюджетам.

Денежные средства на социальное обеспечение направляли, в частности, на трансферт Пенсионного фонда, помощь детям и семьям, поддержку граждан в сложных жизненных обстоятельствах, а также жилищные субсидии и льготы.

Субсидии и трансферты предприятиям использовали, в частности, на закупку товаров для нужд Вооруженных сил Украины, работу Национального учреждения развития, деятельность Государственной специальной службы транспорта и медицинские мероприятия по отдельным государственным программам.

Расходы на товары и услуги включали в себя поддержку ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов. Речь идет о закупке военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горючего, питания и оплате коммунальных услуг.

Эти средства также направлялись через Национальную службу здоровья Украины на программу государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

За первое полугодие в общий фонд госбюджета поступило почти 1,9 трлн. грн.

Заметим, за январь и февраль 2026 года кассовые расходы общего фонда госбюджета составили 547,2 млрд. грн. Это на 9 млрд грн больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Ключевыми статьями расходов стали покрытие военных нужд, выплаты зарплат и финансирование социальной сферы.