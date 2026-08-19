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Почти две трети расходов госбюджета ушли на оборону: государство потратило 2,58 трлн

деньги
Почти две трети расходов госбюджета ушли на оборону / Depositphotos

За январь-июль 2026 года расходы общего фонда госбюджета выросли на 18,6% по сравнению с прошлым годом – до 2,58 трлн. Почти две трети этой суммы, или 1,63 трлн. грн., государство направило на безопасность и оборону.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства финансов Украины.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, государство потратило на 404,2 млрд грн больше. Только в июле расходы общего фонда составили 345,9 млрд грн, из которых 222,5 млрд грн пришлось на безопасность и оборону.

Доля оборонных расходов за семь месяцев составила 63,2% всех расходов общего фонда.

По экономической структуре наибольшие суммы были направлены на:

  • оплата труда с начислениями — 993,5 млрд грн, что на 15,4% больше, чем в прошлом;
  • субсидии и трансферты предприятиям и организациям - 424,9 млрд грн, рост на 50,9%;
  • пенсии, пособия, стипендии и другие социальные выплаты - 410,9 млрд грн, рост на 15,7%;
  • товары и услуги - 319 млрд грн, рост на 7,4%;
  • обслуживание государственного долга - 200,7 млрд грн, рост на 1,1%;
  • трансферты местным бюджетам — 162,4 млрд грн, что на 44% больше, чем в прошлом.

Быстрее всего среди крупных статей выросли субсидии и трансферты предприятиям — более чем наполовину. Значительная часть этих средств направляется на закупку товаров для ВСУ и других составляющих сектора обороны.

В то же время расходы на обслуживание госдолга за год почти не изменились и составили 7,8% от общего объема расходов.

Напомним, за первое полугодие 2026 года расходы общего фонда госбюджета составили 2,23 трлн. грн., из которых 63% также приходилось на безопасность и оборону.

Автор:
Татьяна Гойденко

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