Расходы госбюджета превысили поступление на 440 млрд грн за восемь месяцев

За январь-август 2026 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 3,6 трлн грн, тогда как кассовые расходы составляли 4,04 трлн грн. Таким образом, расходы за этот период превысили поступление на 440 млрд. грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Минфина.

В общий фонд госбюджета за восемь месяцев поступило 2,29 трлн. грн. Среди крупнейших источников – 433,8 млрд грн НДС с импортных товаров, 265,7 млрд грн налога на прибыль предприятий, 245,9 млрд грн НДФЛ и военного сбора, а также 218,3 млрд грн НДС с производимых в Украине товаров.

Еще 207,1 млрд грн обеспечил акцизный налог, 56,2 млрд грн – дивиденды и часть чистой прибыли, 42,7 млрд грн – ввозная и вывозная пошлина, 35,8 млрд грн – рентная плата за пользование недрами.

Важным источником доходов общего фонда оставалась международная грантовая помощь, которая за январь-август составила 569,6 млрд. грн. Еще 146,1 млрд грн в апреле и мае перечислил Национальный банк Украины как часть своей прибыли.

Что бюджет получил в августе

В августе в общий фонд госбюджета поступило 227,8 млрд. грн.

Больше всего обеспечил налог на прибыль предприятий - 72,6 млрд грн. НДС по импорту принес 56,2 млрд грн, НДС по производимым в Украине товарам — 27,5 млрд грн, акцизный налог — 26,8 млрд грн.

Поступления от НДФЛ составили 20,2 млрд грн, рентной платы за пользование недрами — 6,5 млрд грн, ввозной и вывозной пошлины — 5,7 млрд грн.

Всего в общий и специальный фонды госбюджета в августе поступило 353,6 млрд грн.

Государство привлекло 644,7 млрд грн заимствований

Фактические государственные заимствования в общий фонд бюджета за январь-август составили 644,7 млрд. грн., или 59,9% от запланированных на этот период.

От размещения ОВГЗ государство привлекло 332 млрд грн, из которых 124,9 млрд грн пришлось на военные облигации.

Из внешних источников поступило 312,7 млрд грн, или около $7 млрд. Наибольшими были 126,13 млрд грн от ЕС в пределах Ukraine Facility и 96,1 млрд грн от МВФ.

Платежи по погашению государственного долга за восемь месяцев составили 391,2 млрд. грн., или 99% плана. На его обслуживание было направлено еще 250,5 млрд грн, что соответствует 98,5% планового показателя.

Поступления ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования за январь-август составили 502,6 млрд грн, из которых 66,4 млрд грн поступило в августе.

Напомним, за январь-июль 2026 почти две трети расходов госбюджета ушли на оборону : с 2,58 трлн грн расходов общего фонда 1,63 трлн грн направили на безопасность и оборону.