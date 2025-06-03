- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Дмитро Борисов відкрив перший ресторан у Словенії за моделлю GastroFamily
Відомий український ресторатор Дмитро Борисов, який є співвласником мережі ресторанів GastroFamily, розпочав новий етап своєї кар’єри – тепер уже за межами України.
У коментарі Delo.ua ресторатор розповів, що вирішив зосередитися на розвитку ресторанного бізнесу в Європі, зокрема, в Словенії. Там він викупив вже готовий заклад: з інженерією, вентиляцією та частково – з командою. Провів ребрендинг, оновив репозиціонування – і відкрив перший свій заклад за кордоном – суші-бар Roll to Door.
Це аналог популярних українських концептів, зокрема ресторанів формату "Philadelphia roll&bowl", де подають каліфорнійські роли, боули з доставкою.
Борисов говорить, що формат розроблений для масштабування, а плановий річний виторг закладений €1–1,1 млн із рентабельністю близько 20%.
"Ми в процесі відкриття ще кількох закладів у Любляні. Це адаптовані до місцевого європейського ринку концепти, що добре зарекомендували себе в Україні та ЄС. Наприклад, формат "Мушля" з морепродуктами швидкого приготування та "Білий Налив" – бур з вустрицями та хотдогами. Вони стали основою для наших нових проєктів", — розповів Борисов.
Ресторатор зазначив, що має намір активно розвивати цей напрямок у Словенії та країнах ЄС. За його словами, до кінця 2025 року він планує відкрити від 3 до 5 нових закладів у різних містах.
"Я бачу великий потенціал на словенському ринку. Тут є запит на сучасну, доступну гастрономію. А ми вміємо робити це швидко, якісно і смачно", — додав він.
У лютому 2025 року Дмитро Борисов потрапив у скандал через відео російською мовою на YouTube, що спричинило хвилю критики та негативних коментарів з боку українців.
Згодом він вибачився та пообіцяв надалі вести весь контент виключно українською, підкресливши важливість мови як частини національної ідентичності.
Нагадаємо, наприкінці 2024 року Борисов залишив бізнес в Україні і передав права та управління колишній дружині Олені Борисовій.