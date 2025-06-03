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Дмитро Борисов відкрив перший ресторан у Словенії за моделлю GastroFamily

Дмитро Борисов GastroFamily
Дмитро Борисов розповів, що має намір масштабувати модель Roll to Door не лише у Словенії, але й у країнах ЄС Скриншот відео на Youtube-каналі Дмитра Борисова

Відомий український ресторатор Дмитро Борисов, який є співвласником мережі ресторанів GastroFamily, розпочав новий етап своєї кар’єри – тепер уже за межами України. 

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У коментарі Delo.ua ресторатор розповів, що вирішив зосередитися на розвитку ресторанного бізнесу в Європі, зокрема, в Словенії. Там він викупив вже готовий заклад: з інженерією, вентиляцією та частково – з командою. Провів ребрендинг, оновив репозиціонування – і відкрив перший свій заклад за кордоном – суші-бар Roll to Door

Це аналог популярних українських концептів, зокрема ресторанів формату "Philadelphia roll&bowl", де подають каліфорнійські роли, боули з доставкою. 

Борисов говорить, що формат розроблений для масштабування, а плановий річний виторг закладений €1–1,1 млн із рентабельністю близько 20%.

"Ми в процесі відкриття ще кількох закладів у Любляні. Це адаптовані до місцевого європейського ринку концепти, що добре зарекомендували себе в Україні та ЄС. Наприклад, формат "Мушля" з морепродуктами швидкого приготування та "Білий Налив" – бур з вустрицями та хотдогами. Вони стали основою для наших нових проєктів", — розповів Борисов.

Ресторатор зазначив, що має намір активно розвивати цей напрямок у Словенії та країнах ЄС. За його словами, до кінця 2025 року він планує відкрити від 3 до 5 нових закладів у різних містах.

"Я бачу великий потенціал на словенському ринку. Тут є запит на сучасну, доступну гастрономію. А ми вміємо робити це швидко, якісно і смачно", — додав він.

У лютому 2025 року Дмитро Борисов потрапив у скандал через відео російською мовою на YouTube, що спричинило хвилю критики та негативних коментарів з боку українців.

Згодом він вибачився та пообіцяв надалі вести весь контент виключно українською, підкресливши важливість мови як частини національної ідентичності. 

Нагадаємо, наприкінці 2024 року Борисов залишив бізнес в Україні і передав права та управління колишній дружині Олені Борисовій.  

Автор:
Олена Черкасець