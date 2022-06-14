Украинская сеть ресторанов GastroFamily анонсировала запуск международной франшизы

Основатель сети ресторанов GastroFamily Дмитрий Борисов объявил об открытии франшиз в разных странах мира. В частности, франшизу можно купить в Польше, Германии, Великобритании, США, Канаде или ОАЭ.

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Об этом Борисов сообщил на своей странице в Facebook.

По франшизе можно будет открыть заведения под такими брэндами: "Белый Налив", БПШ, Chicken Kyiv, Mushlya, Varenyky Now, Oxota na Ovets, RONIN, Crab's Burger, Philadelphia, "Шашлыки, вино и друзья", "Ватра", PINZARELLA, DOGS&BURGERS или "Коробка-бар".

Собственник предлагает три варианта форматов заведений:

Food Point, кафе-ресторан с быстрой доставкой (от 12 кв. м., необходимые инвестиции – от 30 000 €);

ресторан с выдачей блюд за 300 секунд и доставкой за 15-30 минут (от 50 кв. м., необходимые инвестиции – от 50 000 €);

фуд-холл GastroFamily Market, объединяющий 3-7-10 ресторанных концепций на одной локации (от 250 кв. м., необходимые инвестиции – от 250 000 €).

Компания будет дополнительно предоставлять консультации по налогам и поможет найти помещение. При этом украинцам, бежавшим от войны, предлагают особые условия: 50% скидки на паушальный взнос (10 000 евро вместо 20 000 евро) и освобождение от роялти на первые 6 месяцев.

GastroFamily имеет 80 заведений в разных городах Украины. Наиболее известные из них - "Белый налив", "Последняя баррикада", "Канапа".

Отметим, что в сети GastroFamily начали заниматься волонтерством с первых дней войны. В том числе и в ресторане "Oxota na Ovets" с 1 марта. Его директорОльга рассказала, что на волонтерских началах ресторан планировали открыть как можно раньше, но из-за того, что в момент первых обстрелов она находилась под Киевом у родителей, оперативно вернуться в столицу и расконсервировать заведение получилось не сразу.