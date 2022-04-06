Пять ресторанов сети GastroFamily возобновили работу в Киеве

Сеть ресторанов Димы Борисова GastroFamily возобновила работу своих пяти заведений в Киеве. Так, Mushlya, Philadelphia, Oxota na Ovets и "Белый Налив" снова работают в столице. Об этом Борисов сообщил в Facebook.

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Ресторатор отметил, что доставка еды из этих заведений также доступна для киевлян и гостей города. Заказать блюда можно в любую точку Киева, базовая стоимость доставки — 60 гривен.

"Наши супер мотивированные команды возвращаются к работе. Судя по количеству заказов, люди этого очень ждали. Множество слов поддержки и признательности", — рассказал Борисов.

Он уточнил, что в заведении "Белый Налив" гостям предлагают сидр и наливку до 16:00. Параллельно рестораны сети GastroFamily продолжают заниматься волонтерством.

"Конечно, наши волонтерские кухни и кухонные войска тоже работают и готовят тысячи обедов в день. Это будем делать как минимум до победы", — отметил Борисов.

В сети "Семья ресторанов Димы Борисова" начали заниматься волонтерством с первых дней войны. В том числе и в ресторане "Oxota na Ovets" с 1 марта. Его директор Ольга рассказала, что на волонтерских началах ресторан планировали открыть как можно раньше, но из-за того, что в момент первых обстрелов она находилась под Киевом у родителей, оперативно вернуться в столицу и расконсервировать заведение получилось не сразу.