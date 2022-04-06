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П'ять ресторанів мережі GastroFamily відновили роботу у Києві
Мережа ресторанів Діми Борисова GastroFamily відновила роботу своїх п'яти закладів у Києві. Так, Mushlya, Philadelphia, Oxota na Ovets та "Білий Налив" знову працюють у столиці. Про це Борисов повідомив у Facebook.
Ресторатор зазначив, що доставка їжі із цих закладів також доступна для киян та гостей міста. Замовити страви можна в будь-яку точку Києва, базова вартість доставки – 60 гривень.
"Наші супер мотивовані команди повертаються до роботи. Судячи з кількості замовлень, люди цього дуже чекали. Безліч слів підтримки та вдячності", — розповів Борисов.
Він уточнив, що у закладі "Білий Налив" гостям пропонують сидр та наливку до 16:00. Паралельно ресторани мережі GastroFamily продовжують займатись волонтерством.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Звичайно, наші волонтерські кухні та кухонні війська теж працюють і готують тисячі обідів на день. Це робитимемо як мінімум до перемоги", — зазначив Борисов.
У мережі "Сім'я ресторанів Діми Борисова" почали займатися волонтерством із перших днів війни. У тому числі і в ресторані "Oxota na Ovets" з 1 березня. Його директор Ольга розповіла, що на волонтерських засадах ресторан планували відкрити якомога раніше, але через те, що в момент перших обстрілів вона знаходилася під Києвом у батьків, оперативно повернутися до столиці та розконсервувати заклад вийшло не одразу.