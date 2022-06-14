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Українська мережа ресторанів GastroFamily анонсувала запуск міжнародної франшизи

Українська мережа ресторанів GastroFamily анонсувала запуск міжнародної франшизи
GastroFamily починає продавати свою франшизу за кордоном. Фото: Facebook Дмитра Борисова

Засновник мережі ресторанів GastroFamily Дмитро Борисов оголосив про відкриття франшиз у різних країнах світу. Зокрема, франшизу можна купити у Польщі, Німеччині, Великій Британії, США, Канаді або ОАЕ.

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Про це Борисов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

По франшизі можна буде відкрити заклади під такими брендами: "Білий Налив", БПШ, Chicken Kyiv, Mushlya, Varenyky Now, Oxota na Ovets, RONIN, Crab's Burger, Philadelphia, "Шашлики, вино та друзі", "Ватра", PINZARELLA, DOGS&BURGERS або "Коробка-бар".

Власник пропонує три варіанти форматів закладів:

  • Food Point, кафе-ресторан із швидкою доставкою (від 12 кв. м., необхідні інвестиції – від 30 000 €);
  • ресторан з видачею страв за 300 секунд та доставкою за 15-30 хвилин (від 50 кв. м., необхідні інвестиції – від 50 000 €);
  • фуд-хол GastroFamily Market, що поєднує 3-7-10 ресторанних концепцій на одній локації (від 250 кв. м., необхідні інвестиції – від 250 000 €).

Компанія додатково надаватиме консультації з сплати податків та допоможе знайти приміщення. При цьому українцям, які тікали від війни, пропонують особливі умови: 50% знижки на паушальний внесок (10 000 євро замість 20 000 євро) та звільнення від роялті на перші 6 місяців.

GastroFamily має 80 закладів у різних містах України. Найбільш відомі з них – "Білий налив", "Остання барикада", "Канапа".

Зазначимо, що у мережі GastroFamily почали займатися волонтерством із перших днів війни. У тому числі й у ресторані Oxota na Ovets з 1 березня. Його директор Ольга розповіла, що на волонтерських засадах ресторан планували відкрити якомога раніше, але через те, що в момент перших обстрілів вона знаходилася під Києвом у батьків, оперативно повернутися до столиці та розконсервувати заклад вийшло не одразу.

Автор:
Віта Молодан