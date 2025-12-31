GastroFamily без Борисова: як ексдружина керує ресторанним бізнесом

Колишня дружина відомого українського ресторатора Дмитра Борисова — Олена Борисова, якій він передав усі права, бренди та заклади ресторанного бізнесу GastroFamily, у 2025 році зосередилася на розвитку компанії в Європі.

Про результати цього року вона розповіла в інтерв’ю Delo.ua.

Упродовж року мережа відкрила заклад "Білий Налив" у Познані, і тепер у Польщі працюють уже чотири ресторани цього бренду. Крім того, компанія відкрила ресторан у Братиславі (Словаччина) та сіфуд-ресторан Mushlya в Лісабоні (Португалія). Паралельно команда готується до подальшої експансії — зараз триває підбір приміщень для майбутніх проєктів у Лондоні та Відні.

Проте компанія зіткнулася й із викликами. 2025 рік виявився складним для українського ресторанного ринку — відвідуваність закладів знизилася на 20–30%. Щоб втриматися та адаптуватися до нових умов, GastroFamily провела масштабну внутрішню трансформацію: оновила структуру управління, скоротила неефективні напрямки та зосередила ресурси на проєктах, які приносять стабільний дохід.

"Ми розробили антикризовий план на дев’ять місяців. Відпускаємо ті заклади й напрямки, які зараз неефективні, і спрямовуємо ресурси туди, де є прибуток", — пояснює Олена Борисова.

На європейському ринку виклики дещо інші: тут головна складність — обмежена аудиторія та повільне формування постійних відвідувачів. За словами Борисової, перші гості закордонних закладів — це здебільшого українці, які приходять підтримати бізнес та призначають зустрічі «зі своїми».

"Європейці не поспішають відразу бігти в новий ресторан — вони придивляються. Але коли бачать, що заклад популярний, теж приходять", — пояснює вона.

Через кілька місяців аудиторія вирівнюється: приблизно 50% відвідувачів — українці, решта — місцеві гості, хоча в деяких містах, як-от у Гданську, локальні клієнти вже переважають.

Попри складнощі, команда GastroFamily збереглася майже повністю. Борисова говорить, що за кордон виїхало буквально кілька людей.

"Водночас багато наших кухарів, барменів та офіціантів нині служать у ЗСУ. Нещодавно бренд-шеф мережі Дмитро Опанасенко після важкого поранення та року реабілітації повернувся на кухню", — додає рестораторка.

Щодо планів на наступний рік, окрім масштабування існуючих закладів, GastroFamily готує кілька нових концепцій, які незабаром з’являться на ринку.

"Це будуть невеликі заклади з компактним меню, без алкоголю, але з акцентом на каву та моно-продукт у різних варіаціях", — розповідає Олена Борисова. Вона додає, що компанія також планує нові проєкти для ветеранів та ветеранського бізнесу.

Наступний рік для Борисової — це ще й особистий проєкт.

"Я запускаю власну агенцію стратегічного консалтингу, яка допомагатиме сервісному бізнесу розвиватися в Україні та Європі. У неї я вклала весь свій 24-річний досвід у бізнесі й залучила сильну команду, ми вже маємо кілька кейсів. Але про це — у 2026 році", — пояснює вона.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року відомий ресторатор Дмитро Борисов передав усі права на бренд та заклади GastroFamily своїй ексдружині Олені Борисовій.

На сьогодні мережа об’єднує понад 80 закладів різних концепцій, серед яких столичні ресторани "Канапа", Philadelphia Roll&Bowl, "Остання Барикада", "Любчик", "Ватра", а також мережі "Барсук", Mushlya, "Білий Налив" та БПШ (БеляшПончикШаурма).