GastroFamily закрыла четыре заведения за зимний сезон 2025-2026 годов

GastroFamily Елена Борисова
Несмотря на положительную динамику посещаемости, ситуация на ресторанном рынке остается достаточно нестабильной. Фото из открытых источников.

Сеть ресторанов GastroFamily закрыла четыре заведения зимой 2025-2026 годов. Речь идет о трех точках сети "Белый Налив" — две во Львове и одну в Луцке — а также "Канапка-бар" на Андреевском спуске в Киеве.

Об этом сообщила Delo.ua владелица сети Елена Борисова.

Главная причина  существенное увеличение расходов и падение посещаемости во время длительных отключений света в этом сезоне. Из-за массированных российских атак на энергосистему зимой 2025-2026 годов Украина оказалась на грани энергетической катастрофы. В больших городах отключение десятки часов.

По словам ресторатора, решение о закрытии было частью антикризисной стратегии. "Мы с командой готовились к тяжелой зиме 2025-2026 и приняли непростое решение сократить дотации в поддержку заведений, которые финансово неэффективны в современных условиях, и закрывать их",  пояснила Борисова.

В то же время операционные долги компании за зиму выросли примерно на 100%. Компания не раскрывает абсолютных цифр задолженности, ссылаясь на коммерческую тайну.

Основным фактором падения стала резкая потеря посетителей.

"Когда на улице минус 20 и у тебя в ресторане 10 чеков — ты все равно платишь аренду, зарплаты. Люди просто не ходили", — добавила Борисова.

Елена Борисова, владелица сети ресторанов GastroFamily

По ее словам, спад все равно почувствовали все заведения сети: уменьшилось как посещаемость, так и количество позиций в чеке. Гости стали более экономными, что тоже снизило выручку.

Ресторанный бизнес в Украине на фоне вражеских обстрелов и энергетического кризиса зимой пережил глубокий кризис. Из-за сильных морозов, регулярных отключений электроэнергии и резкого падения посещаемости десятки ресторанов и кофеен оказались на грани закрытия.

Ранее ресторанная консультантка Ольга Насонова сообщила Delo.ua , что весной может закрыться до 20% ресторанов из-за чрезмерных финансовых затрат. Сейчас, с наступлением весны, отрасль постепенно приходит в себя, однако отзвук этого кризиса все еще ощутим для многих заведений.

Посещаемость выросла на 50%, но долги удвоились

С наступлением весны ситуация, по словам Борисовой, улучшилась: гости начали возвращаться и посещаемость в марте и апреле выросла на 50%.

"Люди возвращаются — и это уже хороший сигнал. Впрочем, средний чек остался без изменений, поскольку цены не повышали", — добавила она.

Несмотря на положительную динамику, бизнесу приходится преодолевать последствия зимы. По словам ресторатора, операционные долги за этот период выросли примерно на 100% из-за затрат на аренду, зарплаты и работу на генераторах во время энергетических перебоев.

В настоящее время ключевой задачей GastroFamily является финансовая стабилизация. Мы не романтики. Наша задача — закрыть операционные долги и подготовиться к следующей зиме. Так как она может быть не менее сложной», — подчеркнула Борисова.

В компании также отмечают, что рынок общепита в Украине остается нестабильным и работает в условиях высоких рисков.

Вызовы в Европе: дефицит локаций и высокая конкуренция

Параллельно GastroFamily продолжает международную экспансию. Сеть уже работает в Польше и Словакии, также рассматривает возвращение на рынок Германии, в частности, в Берлин, где раньше уже имела опыт работы. Предыдущий проект закрыли из-за внутренних вопросов с партнерами.

Ресторан "Белый налив" сети GastroFamily

За рубежом компания делает ставку на форматы "Белый Налив" и Mushlya как на более гибкие и пригодные к масштабированию бренды с демократическим ценовым сегментом. В то же время другие проекты сети, в частности "Канапа" и "Последняя Баррикада", вызывают интерес у потенциальных партнеров, однако остаются сложными для масштабирования из-за длительной окупаемости инвестиций.

В то же время, развитие в Европе сдерживает дефицит качественных локаций и высокая стоимость входа на рынок.

"Нам нужны топовые места, а рынок уже занят, поэтому приходится конкурировать за каждое хорошее помещение. Иногда за хорошее помещение в центре арендодатели просят значительное переотступление - в одном случае речь шла о сумме 180 тысяч евро", - добавила Борисова.

Относительно ранее анонсированного выхода на рынки Великобритании и Австрии, Борисова отметила, что процесс запуска в Европе значительно сложнее и продолжительнее. В настоящее время идет поиск локаций для открытия "Белого Налива".

Говоря о планах на этот год, она добавила, что главной задачей является восстановление после сложного зимнего периода и эффективная работа в сезон.

"Очнуться после тяжелой зимы и хорошо отработать сезон. И мы, и наши гости соскучились по теплу и солнцу. Поэтому готовим ряд интересных коллабораций и партнерств, обновляемся и делаем то, что умеем лучше всего — готовить и делать наших гостей счастливыми", — подытожила ресторатор.

Для справки:

Украинская сеть GastroFamily сформировалась на основе проектов ресторатора Дмитрия Борисова. Первое заведение ресторан "Барсук" было открыто в 2010 году в Киеве. С этого проекта началось формирование семьи ресторанов, которая со временем объединила ряд гастрономических форматов под единственным брендом GastroFamily.

Ресторан Mushlya сети GastroFamily

Сеть охватывает разные концепции — от стрит-фуда до ресторанов и гастромаркетов, в частности, "Белый налив", "БПШ", "Мушля", Dogz & Burgerz, "Канапа", "Любчик", Chicken Kyiv и Gastrofamily Food Market.

В декабре 2024 года Дмитрий Борисов вышел из операционного управления бизнесом и передал все права на GastroFamily своей бывшей супруге Елене Борисовой, с тех пор управляющей сетью.

Сегодня GastroFamily объединяет 76 заведений в Украине и развивает международное направление. За границей проекты сети в Польше и Словакии.

Автор:
Елена Черкасец