Росія вдарила балістикою по заводу "Інтерпайп": 4 загиблих, виробництво зупинено

У ніч із 21 на 22 вересня 2026 року російські війська завдали удару балістичним озброєнням по цивільному промисловому підприємству української компанії "Інтерпайп".

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву компанії.

Унаслідок ворожої атаки загинули четверо співробітників "Інтерпайпу", ще семеро зазнали поранень. Наразі всім постраждалим надають необхідну допомогу, а компанія підтримує контакт із родинами загиблих.

Ракетний удар пошкодив основне виробниче обладнання та інфраструктуру заводу. Виробництво продукції повністю зупинене. На місці тривають аварійно-ремонтні роботи, а фахівці оцінюють наслідки атаки та строки відновлення об'єкта.

"Інтерпайп" — українська промислова компанія, що спеціалізується на виробництві сталевих труб і залізничної продукції під брендом KLW та постачає її у понад 50 країн світу. Загальний штат підприємства становить близько 9,5 тис. співробітників, із яких 1150 осіб служать у лавах ЗСУ чи інших силових структур.

За підсумками 2025 року компанія реалізувала 470 тис. тонн труб, 89 тис. тонн залізничної продукції та сплатила рекордні 5,566 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія вчетверте за місяць обстріляла "Запоріжсталь". Уранці 17 вересня війська РФ випустили по підприємству дві балістичні ракети, пошкодивши виробниче обладнання, цехи та колії, один співробітник дістав поранення.