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Россия ударила баллистикой по заводу "Интерпайп": 4 погибших, производство остановлено

Здание Интерпайп
Россия ударила баллистикой по заводу "Интерпайп"/Фото: Интерпайп

В ночь с 21 на 22 сентября 2026 года российские войска нанесли удар баллистическим вооружением по гражданскому промышленному предприятию украинской компании "Интерпайп".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление компании.

В результате вражеской атаки погибли четверо сотрудников "Интерпайпа", еще семеро получили ранения. В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, а компания поддерживает контакт с семьями погибших.

Ракетный удар повредил основное производственное оборудование и инфраструктуру завода. Производство продукции полностью остановлено. На месте продолжаются аварийно-ремонтные работы, а специалисты оценивают последствия атаки и сроки восстановления объекта.

"Интерпайп" — украинская промышленная компания, специализирующаяся на производстве стальных труб и железнодорожной продукции под брендом KLW и поставляющая ее более чем в 50 стран мира. Общий штат предприятия составляет около 9,5 тыс. сотрудников, из которых 1150 человек служат в рядах ВСУ или других силовых структур.

По итогам 2025 года компания реализовала 470 тыс. тонн труб, 89 тыс. тонн железнодорожной продукции и уплатила рекордные 5,566 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия четвертый раз за месяц обстреляла "Запорожсталь". Утром 17 сентября войска РФ выпустили по предприятию две баллистические ракеты, повредив производственное оборудование, цеха и колеи, один сотрудник получил ранения.

Автор:
Максим Кольц

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