В Україні видали першу за десятиліття ліцензію на випуск та проведення лотерей

Державне агентство PlayCity видало першу ліценцію оператору лотерей на організацію гри.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба держагентства.

"Українська національна лотерея" (УНЛ) стала першим оператором, що отримав офіційну ліцензію на випуск та проведення лотерей.

Зазначається, що один із трьох операторів, визначених на відкритому конкурсі, вже здійснив оплату річного ліцензійного платежу. Сума внеску до державного бюджету склала 24,2 млн грн.

"Відновлення ліцензійних платежів — один із перших результатів реформи лотерейного ринку, який десятиліття працював без повноцінного контролю на перехідних положеннях", - йдеться в повідомленні.

У PlayCity додали, що нові умови передбачають електронну звітність бізнесу, QR-коди на білетах та обладнанні. Це покращить прозорість діяльності операторів лотерей в Україні.

Нагадаємо, в кінці січня PlayCity завершило відкритий конкурс із вибору офіційних операторів лотерей. Переможцями стали компанії “МСЛ”, “Патріот” та “Українська національна лотерея”, які тепер мають отримати ліцензії за новими прозорими правилами.

Про PlayCity

2 червня 2025 року державне агентство PlayCity офіційно почало роботу та запустило власний сайт, розпочавши реформу сфери азартних ігор в Україні. Новостворений орган діє під координацією Міністерства цифрової трансформації та прийшов на зміну неефективній КРАІЛ.

Це агентство має відповідати за реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та в лотерейній сфері.

У листопаді 2025 року Кабмін ухвалив постанову, яка офіційно перезапускає ринок державних лотерей в країні, встановлюючи нові, прозорі правила для операторів. Це рішення є першим подібним кроком за понад 12 років.