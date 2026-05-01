От 30 до 400 тыс. грн: Зеленский анонсировал новые выплаты военным в тылу и пехоте
Президент Владимир Зеленский анонсировал повышение денежного довольствия военных в рамках реформы армии: минимальные выплаты для тыловых должностей составят не менее 30 тыс. грн в месяц, а для боевых подразделений - в разы больше.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава государства.
Новые зарплаты для военных
В Украине начинается реформа сил обороны. В апреле были согласованы ключевые направления перемен между военным командованием и правительством. В мае запланировано согласование всех финальных деталей. Старт реформы ожидается в июне, тогда же должны появиться первые практические результаты, в первую очередь в сфере денежного довольствия военнослужащих.
Запланирован существенный рост выплат с учетом принципа справедливости:
- базовый уровень для тыловых должностей – не менее 30 000 грн в месяц.
- для военных, выполняющих боевые задания, в несколько раз больше.
- для командиров, боевых сержантов и офицеров – повышенный уровень выплат в зависимости от опыта и эффективности.
Также будут учитываться:
- участие в боевых задачах на первой линии;
- реальный боевой и управленческий опыт;
- результативность службы.
Особое внимание уделят пехотинцам, удерживающим линию фронта.
Для них планируется введение специальных контрактов с выплатами:
- от 250 000 до 400 000 грн (в зависимости от уровня и выполненных боевых заданий)
Предусматриваются изменения в подходах к формированию подразделений и управлению личным составом:
- усиление контрактной системы в Силах обороны;
- введение четких сроков службы;
- постепенное поэтапное увольнение мобилизованных, начиная уже с этого года;
- переход к новой модели службы на основе определенных временных критериев.
Военному командованию и министру обороны поручено провести консультации с боевыми командирами и учесть их предложения.
До конца следующей недели ожидается доклад:
- графика повышения выплат (с июня).
- запуска обновленной системы контрактов
В начале марта Министерство обороны расширило перечень отсрочок от мобилизации, которые можно оформить через приложение "Резерв+". Теперь военнообязанные, имеющие троих и более детей до 18 лет, могут получить отсрочку автоматически, независимо от того, рожденные дети в одном браке, в разных браках или вне брака.