Нефть обрушилась из-за соглашения США и Ирана: какими будут цены на АЗС в Украине в июне

Цены на украинских АЗС готовятся к существенному перерасчету: уже в июне бензин и дизельное топливо могут подешеветь в пределах 5 гривен за литр. Главным двигателем перемен стал неожиданный геополитический прорыв на Ближнем Востоке — новости о перемирии между США и Ираном мгновенно обрушили мировые цены на нефть, что запустило волну падения стоимости нефтепродуктов в Украине.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть обрушились на фоне новостей о 60-дневном перемирии между США и Ираном. Меморандум, в частности, предусматривает гарантии беспрепятственного судоходства через Ормузский пролив. Иран также должен убрать все морские мины из акватории в течение 30 дней. В ответ в США постепенно снимут морскую блокаду и могут предоставить часть санкционных послаблений, что позволит Ирану свободнее экспортировать нефть.

По состоянию на вечер пятницы, 29 мая, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent к августу подешевели на $1,58 за баррель, или на 1,7% — до $91,12 за баррель. Июльские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate снизились на $1,54 или на 1,73% — до $87,36 за баррель.

Впрочем, президент США Дональд Трамп пока не поставил свою подпись под соглашением, а иранские государственные СМИ подчеркивают продление согласования деталей. В настоящее время трафик через Ормузский пролив, обеспечивающий пятую часть мировых поставок нефти и сжиженного газа, составляет лишь незначительную часть от довоенного уровня.

Цены на дизель и бензин продолжат снижаться на фоне удешевления нефти

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", в последнюю неделю мая оптовый рынок дизтоплива демонстрировал выраженный нисходящий тренд. Средняя цена дизельного горючего в Украине по состоянию на вечер пятницы, 29 мая, по сравнению с 22 мая снизилась на 4,61 грн/л – до 72,18 грн/л, а по сравнению с 27 мая – на 1,55 грн/л.

На внешних рынках 29 мая с начала торгов фьючерсы на ICE Gasoil в Лондоне снизились на $2,40/т – до $1026,40/т (по состоянию на 16:41 по Киеву). На валютном рынке существенных изменений не наблюдалось: официальный курс доллара США остался на уровне 44,27 грн/$, тогда как евро по данным НБУ снизился на 0,08 грн — до 51,44 грн. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акзисы на границе уплачиваются в евро.

Бензин в опте тоже подешевел. По состоянию на 29 мая по сравнению с 22 мая средняя оптовая цена А-95 снизилась на 1,44 грн/л до 71,31 грн/л, а по сравнению с 27 мая снижение составило 60 коп./л.

Бензиновые котировки в ЕС демонстрируют разнонаправленную динамику. На северо-западном базисе Eurobob (FOB NWE) и 95 CIF NWE 26 мая котировки увеличились на $14/т - до $995/т и $1058/т соответственно. Южный индикатор FOB Med снизился на $1/т – до $1012/т.

На АЗС дизтопливо дешевеет, в то время как цены на бензин остаются относительно стабильными с небольшим ростом. По состоянию на 29 мая по сравнению с 27 мая средняя цена бензина А-95 выросла на 44 коп./л до 75,89 грн/л, а дизтопливо на АЗС подешевело на 1,28 грн/л до 85,63 грн/л. Основные изменения зафиксированы в крупных сетях с синхронным удешевлением дизтоплива. В сетях Ukrnafta, WOG, ОККО, UPG и KLO дизель подешевел на 1,00 грн/л. Коррекции произошли также в сетях Parallel, Motto и "Укр-Петроль" — на 1,50 грн/л, тогда как у "Олас" дизельное топливо подешевело на 2,00 грн/л — до 84,80 грн/л.

На этой неделе горючее в Украине продолжит дешеветь на АЗС, говорит основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин . По его словам, в течение этой недели дизель и бензин могут дополнительно удешевлять на 1 грн/л, а в июне есть потенциал к снижению цены в пределах 5 грн/л.

По словам бизнесмена, основным драйвером является снижение цены на нефть из-за новостей о перемирии между Ираном и США. Впрочем, Леушкин отмечает, что это перемирие пока неустойчиво, а мировые запасы нефти продолжают истощаться, и поэтому в августе этого года на рынке может возникнуть дополнительная турбулентность.

Газ на АЗС продолжает дешеветь, догоняя предыдущее падение в опте

По данным "Нафторинка", по состоянию на 29 мая по сравнению с 27 мая средняя оптовая цена на LPG с доставкой по Украине снизилась на 207 грн/т - до 74 599 грн/т.

В то же время, цена пропан-бутана самовывозом уменьшилась на 464 грн/т, достигнув 72 390 грн/т. Динамика удешевления с доставкой была обусловлена снижением прайса компанией "Полтава Газтрейд" в западных областях на 500–2 000 грн/т – до 70 900–74 400 грн/т.

На рынке самовывоза преобладала нисходящая динамика: компании "Полтава Газтрейд", "Газтрон Украина" и "ТД ДМС Трейд" снизили цены на 200–1 000 грн/т в западных и центральных регионах, торгуя в пределах 71 000–74 000 грн/т.

На АЗС рынок сжиженного газа демонстрирует умеренную нисходящую динамику. В национальном сегменте изменения остаются минимальными, в то время как в региональных сетях зафиксировано наибольшее снижение - до 2,50 грн/л, в частности в Euro-Nafta, Grand Petrol и "Юг-2000". По состоянию на 29 мая, по сравнению с 22 мая, средняя цена пропан-бутана на АЗС снизилась на 90 коп./л — до 46,18 грн/л.

По прогнозу основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на этой неделе оптовые цены будут оставаться стабильными, в то время как на АЗС цена будет снижаться, догоняя предыдущее удешевление газа в опте. В общем в розничном сегменте остается потенциал для снижения еще на 2 грн/л. В июне Шубан ожидает стабильности цен в оптовом и розничном сегментах.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 79,90 88,90 47,90 WOG 79,90 88,90 47,90 Socar 79,90 88,90 47,90 Motto 74,99 84,49 44,79 БРСМ-Нафта 73,99 80,99 44,49 UPG 75,40 83,90 44,90 UKRNAFTA 74,90 85,90 45,90

Данные: приложения сетей АЗС.